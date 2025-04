Talianske médiá zverejnili šokujúcu správu! 5-ročná dcéra politika je mŕtva, zomrela na Slovensku

Emmka žila s matkou v Pezinkou, jej otcom bol taliansky politik Gianni Cestaro (Zdroj: Facebook a Instagram/Gianni Cestaro )

O nešťastí píšu viaceré talianske noviny. Podľa nich sa to celé odohralo v Pezinku, kde dievčatko bývalo s mamou. Emmka sa minulý týždeň v stredu (9. 4.) necítila dobre, čo znepokojilo aj matku a okamžite zalarmovala záchrannú službu. Napriek rýchlemu prevozu do nemocnice situácia nevyzerala dobre. Keď ju vyšetrili lekári, diagnóza bola takmer okamžitá - krvácanie do mozgu.

(Zdroj: La Tribuna di Treviso)

Jej otec, taliansky podnikateľ a politik Gianniho Cestara, býva v Taliansku. V okamihu, ako sa to dozvedel, bol Gianni na ceste na Slovensko, aby mohol svoju dcéru vidieť a skontrolovať jej zdravotný stav. Ešte v ten istý deň pricestoval na Slovensko. "Hneď som odcestoval a keď som dorazil, okamžite som šiel do nemocnice. Bola krásna, aj keď bola veľmi chorá. Jej srdce bolo v poriadku, problémom bol jej mozog. Nikto nič také nemohol predvídať ani očakávať," povedal podľa novín La Tribuna di Treviso Cestaro, kandidát na starostu talianskej obce Preganziol v posledných voľbách.

Dodal, že dcérku nechávali nažive, pretože jej telo bolo zdravé. V piatok (11. 4.) však nastala mozgová smrť. "V tej chvíli sme sa rozhodli darovať jej orgány," uviedol užialený otec Gianni, ktorý to považuje za akt lásky k ďalším malým deťom. Posledná rozlúčka s Emmkou sa konala v utorok (15. 4.) v krematóriu v Bratislave. "Emina ručička opustila našu a jej detský svet sa náhle uzavrel, jej láska žije v nás a v tých, ktorým mohla dať nový dych, nový krok, nový deň," znel epigraf na smútočnom oznámení.

Emmka bola inteligentná a štedrá

Emmka žila na Slovensku s mamou Tatianou, píšu talianske médiá. O pár dní by mala šesť rokov, v septembri by nastúpila do prvej triedy, pričom bola živé a inteligentné dievčatko. "Už vedela čítať, písať, počítať. Nevedela sa dočkať, kedy pôjde do školy, vždy chcela byť najlepšou v triede," spomína v rozhovore pre talianske médiá Gianni. Svojho otca chodila do Talianska často navštevovať a rovnako často cestoval Gianni za dcérou na Slovensko. "Chodil som tam aspoň každý druhý víkend, aj ešte častejšie," tvrdí Gianni.

"Bola veľmi štedré dieťa, delila sa o všetko, milovala ostatných spolužiakov. Bola láskavá a veľmi milovala mňa a svoju matku. Ak by sme sa náhodou pohádali, ako sa to bežne stáva v bežnom živote všetkým ľuďom, zakryla by nám ústa a oboch nás objala. Keď som jej povedal, že ju nekonečne milujem, odpovedala: ´Aj ja, ocko,´", spomína zronený otec na dcérku, ktorá milovala taliansky karneval.