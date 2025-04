Svet je otrasený z masakra v Sumách! Svetoví lídri hovoria o hrôze a vojnovom zločine, odsúdila ho aj naša CIRKEV

(Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP)

V nedeľu približne o 10.15 h miestneho času (9.15 h SEČ) zasiahli dve balistické strely centrum ukrajinského mesta Sumy, keď sa na uliciach schádzalo množstvo civilistov oslavujúcich Kvetnú nedeľu. Zahynulo najmenej 34 ľudí, vrátane dvoch detí a množstvo ďalších je zranených. Poškodených bolo najmenej 20 budov, desať áut a električiek, ako aj kaviarne, obchody a päť bytových domov.

(Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP)

Na krvavý ruský útok na Ukrajine v pondelok zareagovala slovenská rímsko-katolícka cirkev. "Odsudzujem barbarstvo ruskej agresie v ukrajinskom meste Sumy. Je to masakra nevinného civilného obyvateľstva. Vstúpili sme do Svätého týždňa. V tomto roku budú všetci kresťania - pravoslávni, katolíci, evanjelici - sláviť Veľkú noc v rovnakom dátume. Zomierajú naši bratia a sestry," uviedol spišský diecézny biskup František Trstenský, ktorý zároveň vyzval na koniec vojny a pokoj zbraniam.

(Zdroj: Facebook/Biskup František Trstenský)

V nedeľu podvečer odsúdil ruský útok na ukrajinské mesto aj prezident SR Peter Pellegrini a volal po konci zabíjania nevinných ľudí. "Napriek tomu, že sa hovorí o mieri, naďalej zomierajú nevinní ľudia. Medzinárodné spoločenstvo musí vynaložiť všetko diplomatické úsilie a tlak, aby toto vraždenie skončilo a Rusko začalo riešiť otázku mieru za rokovacím stolom a nie riadenými strelami, ktoré zabíjajú nevinných ľudí," poznamenal.

Masaker odsúdili aj svetoví lídri

Útok odsúdil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý vyzval na rozhodnú reakciu medzinárodného spoločenstva. "Nepriateľské rakety zasiahli normálnu ulicu mesta, obyčajný život: domy, vzdelávacie inštitúcie, autá na ulici," uviedol na sociálnych sieťach. "A to v deň, keď ľudia chodia do kostola: V tento deň sa koná Kvetná nedeľa," doplnil.

(Zdroj: SITA/AP Photo/Volodymyr Hordiienko)

Nedeľný ruský raketový útok odsúdili mnohí západní predstavitelia vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, poľského premiéra Donalda Tuska, šéfky diplomacie EÚ Kajy Kallasovej či osobitného vyslanca USA pre Ukrajinu Keitha Kellogga. Macron uviedol, že je potrebné prijať "silné opatrenia", aby bolo možné donútiť Moskvu k súhlasu s prímerím na Ukrajine. Útok na Sumy podľa jeho slov preukázal ruskú "neskrývanú ľahostajnosť k ľudským životom, k medzinárodnému právu i diplomatickému úsiliu amerického prezidenta (Donalda) Trumpa".

Zobraziť galériu (9) (Zdroj: SITA/AP/str)

Britský premiér Keir Starmer uviedol, že je z útoku "zhrozený" a vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby "súhlasil s úplným a okamžitým prímerím bez kladenia podmienok". Švédsky premiér Ulf Kristersson uviedol, že "strašný útok" v meste Sumy "nie je činom krajiny, ktorá sa snaží o mier". Aj talianska premiérka Giorgia Meloniová hovorila o "strašnom a zbabelom ruskom útoku". Holandský premiér Dick Schoof vyzval na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany. Útok odsúdili aj český premiér Petr Fiala, podľa ktorého je potrebné urobiť maximum na to, "aby skončila vojna a agresívna politika neuspela."

Zobraziť galériu (9) (Zdroj: SITA/AP Photo/Volodymyr Hordiienko)

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová označila scény zo Sumy za srdcervúce. "Strašný príklad toho, ako Rusko stupňuje útoky, zatiaľ čo Ukrajina súhlasila s bezpodmienečným prímerím," napísala na sociálnej sieti X.

Budúci nemecký kancelár Friedrich Merz obvinil Rusko z vojnového zločinu. Informovala o tom agentúra DPA. "To bola len časť toho, čo sa dnes stalo," pokračoval Merz. "Boli dve vlny útokov a druhá prišla, keď sa záchranári starali o obete. Podlosť tohto sa už nedá prekonať," vyhlásil. Merz povedal, že ruský prezident Vladimir Putin zjavne vníma ochotu rokovať s ním nie ako vážnu ponuku, ale slabosť. "Všetkým, ktorí v Nemecku naivne Putina vyzývajú, aby prišiel k rokovaciemu stolu, hovorím: Toto je odpoveď. Toto je to, čo Putin robí s tými, ktorí s ním hovoria o prímerí," doplnil šéf CDU.

(Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP)

Podobne sa vyjadril aj jeho predchodca, odchádzajúci kancelár Olaf Scholz, ktorý útok na Sumy označil za barbarský. Takéto činy podľa neho poukazujú na to, že Rusko je pri tvrdení o ochote snažiť sa o mier na Ukrajine neúprimné. "Táto vojna sa musí skončiť a Rusko musí konečne súhlasiť s úplným prímerím. Pracujeme na tomto cieli s našimi európskymi a medzinárodnými partnermi," uviedol Scholz.

(Zdroj: SITA/Ukrainian Emergency Service via AP)

Americký prezident Donald Trump označil v nedeľu ruský útok na ukrajinské mesto Sumy, ktorý si vyžiadal najmenej 34 životov, za „hrozný“ rovnako ako celá vojna. "Myslím si, že to bolo strašné. A bolo mi povedané, že urobili chybu. Ale myslím si, že je to hrozná vec. Myslím si, že celá vojna je hrozná vec," povedal Trump novinárom na palube prezidentského lietadla počas letu späť do Washingtonu. Po otázke, čo myslel "chybou", Trump doplnil len to, že "urobili chybu... opýtate sa ich".