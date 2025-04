Vláda dnes opäť rokovala: Toto sú návrhy, ktoré schválila

Ilustračné foto (Zdroj: Úrad vlády SR)

„Štatút zohľadňuje prechod pôsobnosti v oblasti výstavby, vyvlastnenia a územného plánovania z Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Ďalšou zmenou je prechod kompetencie v oblasti športu z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a prechod pôsobnosti v oblasti cestovného ruchu z Ministerstva dopravy SR na novozriadené Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR,“ uviedol rezort pôdohospodárstva v materiáli.

V návrhu štatútu je doplnený vzťah ministerstva k Úradu podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku, ktorý je novým ostatným ústredným orgánom štátnej správy podľa kompetenčného zákona.

Vláda schválila možnosť DSS investovať majetok z 2. piliera do infraštruktúry SR

Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) by mohli využiť majetok z druhého piliera na investovanie do rozvoja slovenskej ekonomiky. Investovať by mohli do infraštruktúrnych projektov, ktoré prinesú Slovensku hospodársky alebo sociálny úžitok. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorý v pondelok schválila vláda a zároveň navrhla Národnej rade (NR) SR prerokovať novelu v skrátenom legislatívnom konaní. „Celkový objem majetku v správe dôchodkových správcovských spoločností bol na začiatku apríla 2025 na úrovni približne 16,6 miliardy eur. Finančné nástroje vhodné na priame financovanie náročnejších infraštruktúrnych projektov využitím aktív v dôchodkových fondoch v regulácii absentujú,“ uviedlo MPSVR v predkladacej správe.

DSS v súčasnosti podľa neho umiestňujú majetok dôchodkových fondov prevažne do akciových investícií, ktoré kopírujú vývoj svetovej ekonomiky, najmä nosné indexové negarantované dôchodkové fondy, pričom podstatná časť aktív dôchodkových fondov je zameraná na USA, v menšej miere na Európu alebo na vyspelé ázijské trhy. Rezort práce chce touto novelou zákona presmerovať časť investícií dôchodkových fondov aj na Slovensko.

„Dôchodkové správcovské spoločnosti by na základe predloženého návrhu mohli využiť majetok v dôchodkových fondoch na financovanie rozvoja reálnej ekonomiky pri rôznych, aj náročnejších, infraštruktúrnych projektoch na území Slovenskej republiky, napríklad výstavba nehnuteľností určených na nájomné bývanie, dobudovanie alebo modernizácia verejnej dopravnej siete a energetickej siete, zelená infraštruktúra,“ uzavrelo MPSVR.

Vláda odobrila zmluvu medzi SR a Marockým kráľovstvom o medzinárodnej doprave

Slovenská republika uzavrie s Marockým kráľovstvom zmluvu o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Zmluva upravuje podmienky vykonávania osobnej a nákladnej dopravy. Jej znenie v pondelok schválila vláda. Odsúhlasiť ju ešte musí Národná rada (NR) SR. "Navrhuje sa uzavretie zmluvy, ktorá je štandardnou bilaterálnou zmluvou, aké Slovenská republika uzatvára s jednotlivými štátmi v záujme podpory a rozvoja obchodnej spolupráce, ako aj v záujme uľahčenia tranzitu," píše sa v materiáli, ktorý na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo dopravy SR.

V zmluve sa okrem iného ustanovujú všeobecné podmienky prepravy osôb v príležitostnej a pravidelnej dopravy medzi územiami oboch krajín. Zakotvené tu tiež je, že nákladná doprava medzi obomi krajinami a tranzit cez ich územia sú podmienené získaním povolenia. Zároveň sa ustanovujú prepravy, ktoré je možné vykonať bez povolenia. V zmluve sú tiež dohodnuté podmienky týkajúce sa prepravy nadrozmerných vozidiel.

Vláda vymenila viacerých zástupcov v tripartite, dôvodom sú zmeny v kabinete

Vzhľadom na viaceré personálne zmeny v kabinete vymenila v pondelok vláda viacerých zástupcov štátu v Hospodárskej a sociálnej rade (HSR). Jednu výmenu za svoj rezort navrhol tiež minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Vláda tak dňom rokovania odvolala z tripartity svojich bývalých členov - ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nominant SNS), ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richarda Rašiho (Hlas-SD), štátneho tajomníka Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR Mareka Harbuľáka a štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michala Kaliňáka.

Vo funkcii člena HSR ich nahradia súčasný minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý), minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý), štátny tajomník MCRŠ Martin Krnáč a štátny tajomník MIRRI Radomír Šalitroš. Na návrh šéfa envirorezortu vymenil kabinet aj zástupcu ministerstva životného prostredia v tripartite. Štátneho tajomníka Filipa Kuffu nahradí v tejto funkcii druhý štátny tajomník Štefan Kuffa.

SR súhlasí s dohodou medzi EÚ a štátmi Afriky, Karibiku a Tichomoria

Slovensko súhlasí s uzavretím dohody o partnerstve medzi Európskou úniou (EÚ) a jej členskými štátmi a členmi Organizácie afrických, karibských a tichomorských štátov (OAKTŠ). Súhlas s uzavretím dohody vyslovila vláda na svojom pondelkovom rokovaní. „Cieľom dohody je posilnenie schopností EÚ a OAKTŠ riešiť globálne problémy, ako sú zmena klímy, správa oceánov, migrácia, zdravie, mier a bezpečnosť pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva a v súlade s príslušnými právomocami zmluvných strán,“ vysvetlilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktoré návrh na rokovanie vlády predložilo.

Rezort diplomacie tiež pripomenul, že partnerstvo EÚ s africkými, karibskými a tichomorskými štátmi je jedným z najstarších a najkomplexnejších rámcov spolupráce medzi EÚ a tretími krajinami. Kabinet schvaľoval dohodu druhýkrát, pretože došlo k jej úprave, tzv. korigenda. „Vzhľadom na skutočnosť, že návrh dohody v znení pred korigendom schválila vláda SR a prezident SR vyjadril súhlasné stanovisko s návrhom na uzavretie dohody v znení pred korigendom, MZVEZ SR ako gestor považuje za nevyhnutné opätovné prerokovanie návrhu dohody v znení korigenda vládou SR,“ vysvetlil rezort. Dohodu musí ešte odsúhlasiť Národná rada SR a ratifikovať prezident SR Peter Pellegrini.