Najlepšou odpoveďou na clá USA je viac obchodu, nízke dane a inovácie

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Clá Donalda Trumpa sú nepochybne zlým krokom z pohľadu zvyšovania prosperity vo svete. Zlým krokom by však bolo aj to, ak by Európska únia (EÚ) na tieto clá odpovedala zavedením nových ciel na dovozy z USA. Najlepšou odpoveďou na Trumpove clá je viac obchodu, nízke dane a nebránenie vzniku inovácií, uviedol Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).