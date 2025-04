Peter Stachura (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičné KDH navrhuje zvýšenie veku pri povinnej lekárskej prehliadke u vodičov. Chce, aby ju každých päť rokov museli absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Zmenu chce presadiť novelou zákona o cestnej premávke, ktorú predložilo do Národnej rady (NR) SR. Informovali o tom poslanci František Majerský a Peter Stachura (obaja KDH), ktorí za úpravou stoja. Odôvodnili to potrebou redukovať nadbytočné návštevy u lekára.