Na Slovensko sa rúti BIELE mrazivé peklo! Meteorológovia veštia HODINY, kedy to bude najhoršie

Snehové zrážky na Slovensku podľa modelu ECMWF (Zdroj: imeteo.sk/ECMWF HRES, wxcharts.com)

Na väčšine územia meteorológovia v uplynulých dňoch zaznamenali teploty, ktoré sa približovali k +20 stupňom Celzia a hoci sa aj najbližšie dni teploty budú pohybovať v plusových hodnotách, už počas víkendu nás čaká mimoriadny zvrat v počasí, informuje imeteo.sk.

Alojz Hlina informuje o aktuálnych zisteniach o riešeniach slintačky a krívačky (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na území Slovenska sa ochladí a teploty nám pripomenú skôr chladnú a nepríjemnú zimu. Studený front a prúdenie vzduchu prinesie na naše územie zrážky a na juhu dokonca aj búrky. Tie vzniknú vplyvom výrazného teplotného rozhrania a striedania teplého vzduchu so studeným. Najhoršia situácia nastane v noci zo soboty na nedeľu, keď teploty klesnú pod nulu aj v nížinách. Pre ovocné stromy to môže mať fatálny dopad.

Výrazné výkyvy v počasí, čaká nás aj viacero vpádov studeného vzduchu Prvý nás čaká už zajtra, no omnoho výraznejší sa... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, March 30, 2025

V nedeľu cez deň sa maximálne denné teploty budú pohybovať od 0 do +5 stupňov a sever Slovenska dokonca čaká celodenný mráz. Očakávané sú aj snehové prehánky, ktoré sa zrejme nevyhnú ani nížinám. V Tatrách by dokonca mohlo spadnúť až 30 cm čerstvého snehu. Najnáchylnejšie na mráz sú pre ovocinárov najmä marhule, ktoré už začali kvitnúť. Kým nás ale táto zmena zasiahne, teploty do štvrtka budú rásť a atakovať +15 stupňov Celzia. Najteplejšie bude na západe Slovenska, kde teploty môžu prekročiť aj hranicu +20 stupňov. Vpád studeného vzduchu bude aj vzhľadom k týmto teplotám, ktoré nás v uplynulých dňoch čakajú, o to mohutnejší.