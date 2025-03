Muž sa vyhrážal zabitím toho druhého! Polícia ho už obvinila

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj)

„Obvinený prišiel v osobnom motorovom vozidle pred bytový dom v Partizánskom, kde poškodený býva. Tam na neho z auta vykrikoval, že ho zabije a poráta sa s ním. Po týchto vyhrážkach z miesta odišiel,“ uviedli policajti.

❌MUŽOVI SA VYHRÁŽAL ZABITÍM ❌ 👮Poverený príslušník OO PZ v Partizánskom vzniesol obvinenie 40 ročnému... Posted by Polícia SR - Trenčiansky kraj on Friday, March 28, 2025

Muž sa ešte v ten deň na miesto podľa nich vrátil, najskôr opakovane zvonil poškodenému na bytový zvonček a potom chytil do ruky kameň, ktorý hodil do okna, čím ho rozbil a poškodil aj vnútornú žalúziu. „Poškodený sa v obave o svoj život a zdravie obrátil na políciu, ktorá agresora zadržala a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. O jeho ďalšom osude bude rozhodovať súd,“ dodali policajti.