Kauza Fatima pokračuje! Na výsluch sa dostavili ďalší svedkovia

Róbert Krajmer (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík )

Spoločne s bývalou štátnou tajomníčkou rezortu spravodlivosti sú obžalovaní aj jej svat Peter Vasko a bývalý šéf protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Róbert Krajmer. Ten sa ako jediný pojednávaní zúčastňuje. Súd doteraz vypočul deväť svedkov vrátane Michala Vidu, ktorý v celej kauze vystupuje aj v úlohe poškodeného. Podľa vlastných slov menil svoje výpovede po tom, čo sa mu dlhoročným väzením vyhrážali dvaja z obžalovaných. Pred súdom uviedol, že zmeniť výpovede bol ochotný za odmenu 50-tisíc eur a prísľub pozitívneho výsledku v otvorených trestných konaniach.

Na štvrtkové pojednávanie sa dostavili všetci traja predvolaní svedkovia a medzi nimi aj novinárka Monika Tódová a bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník. Ako prvý však vypovedal Vidov kamarát René Špinler. Pred súdom sa zmienil, že aj jemu sa Vida zdôveril, že ho vydierajú a bojí sa o život svojej dcéry, ale konkrétne podrobnosti mu nespomenul.

Rozpory vo výpovediach svedka Špinlera vyvolali otázky na hlavnom pojednávaní

Prokurátor a aj obhajca Erdös počas dvojhodinového výsluchu viackrát odstraňovali rozpory vo výpovediach svedka na hlavnom pojednávaní a v prípravnom konaní v roku 2021. Pred štyrmi rokmi napríklad pred vyšetrovateľom detailne popisoval aj to, ako si Vida od neho požičal telefón, aby si dohodol stretnutie s Monikou Jankovskou. Špinler rozpory vo výpovediach väčšinou zdôvodnil tým, že dnes si už na okolnosti nepamätá. Obžalovaný Róbert Krajmer následne jeho výpoveď označil za „zvláštnu, zmätočnú a až ťažko pochopiteľnú“.

Pred obednou prestávkou stihla sudkyňa vypočuť ešte novinárku Denníka N Moniku Tódovú. Tá sa so svojou kolegyňou v roku 2018 stretla s podnikateľom Ondrejom Janíčkom, ktorému mala zmena Vidovej výpovede uškodiť. Podľa vlastných slov sa stretli aj s Monikou Jankovskou, ktorá všetky podozrenia o možnej korupcii odmietla.

Tódová o zdroji informácií a pokračovaní kauzy Fatima

Tódová spomenula, že informáciu o tom, že Vidu vzali na NAKU, aby stiahol svoju výpoveď proti Monike Jankovskej, dostala z policajného prostredia. „V tom období sme dostávali veľmi veľa dôverných informácií. Bolo to obdobie po vražde Jána Kuciaka, kedy sa policajti obracali na novinárov a viacerí cítili zodpovednosť za to, kam až to došlo,“ uviedla pred súdom Tódová. Advokát Róberta Krajmera Marek Para sa Tódovej opýtal, či zdrojom informácie bol Bernard Slobodník, ale tá to odmietla špecifikovať s odvolaním sa na právo a povinnosť chrániť svoj zdroj.

Prípad sa v minulosti pojednával na Okresnom súde v Trnave. Ústavný súd SR však v závere marca 2023 zrušil uznesenie Najvyššieho súdu SR, ktorý v septembri 2021 presunul kauzu Fatima zo súdu z Trenčína do Trnavy. Najvyšší súd napokon prípad pridelil OS Žilina. Najbližší termín hlavného pojednávania je vytýčený na 15. apríla.