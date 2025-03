Slovensko stále čaká na modernú vojenskú techniku z Izraela: Kaliňák potvrdil, že omeškania sú aj na našej strane

(Zdroj: mosr.sk, Topky/Vlado Anjel)

Slovenská vláda v roku 2021 rozhodla o nákupe 17 kusov moderných 3D radarov z Izraela za takmer 150 miliónov eur. Tie majú za úlohu zlepšiť monitoring vzdušného priestoru a zvýšiť obranyschopnosť proti leteckým hrozbám. Pôvodne mali byť postupne dodávané už od roku 2023, no termíny sa posúvajú.

„Sú to naozaj veľmi komplikované systémy, ktoré osobitne zvláštne reagujú aj na vývoj trhu, medzinárodnú situáciu tak bezpečnostnú ako aj diplomatickú,“ uviedol minister obrany Robert Kaliňák pre STVR. Bezpečnostný analytik Radovan Bránik dodáva, že podobné problémy mal Izrael už v minulosti. „Izrael aj v minulosti tieto kapacitné problémy mal, pretože musel dopĺňať predovšetkým potreby domáceho obranného priemyslu,“ pripomenul.

Kritika zo strany opozície

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) kritizuje podľa nich pomalý postup ministerstva pri dodávke radarov. „Trvalo 10 mesiacov uzavrieť zmluvu s Izraelom na nové radary, zmluvu, ktorá už bola vyjednaná. Dnes nevidíme veľký pohyb v tom, že by sa pristupovalo k realizácii,“ uviedol pre STVR expert na obranu Peter Bátor (PS).

Minister obrany Robert Kaliňák pripustil, že omeškania sú na oboch stranách. „Tých dôvodov, pre ktoré sú tam niektoré časové preluky, je tak na strane dodávateľa, ako aj našej strane. Podobne ako v prípade príletu stíhačiek F-16 – neurobilo sa nič. Podpísala sa zmluva, ale neurobilo sa nič na to, aby sa pripravili miesta, kde tie radary majú byť,“ vyhlásil.

S tým však nesúhlasí bývalý minister obrany Jaroslav Naď, ktorý tvrdí, že ide o citlivé informácie. „Toto je typ informácií, ktoré všetky spadajú do nejakej formy utajenia. Takže všetko je to len o tom, či dôverujete jednému alebo druhému,“ poznamenal pre STVR Radovan Bránik.

Nové 3D radary by mali byť rozmiestnené na šiestich lokalitách po celom Slovensku. Väčšina krátkodosahových radarov by mala byť dodaná ešte tento rok, zatiaľ čo radary so stredným dosahom budú prichádzať postupne až do roku 2027.