POĎ do TOHO! Slovenská polícia odštartovala OBROVSKÝ nábor: Lákajú na peniaze, TOTO sú podmienky

(Zdroj: Reprofoto - MV SR)

BRATISLAVA – Polícia aktuálne bojuje nielen so zločinom, ale aj s nízkym počtom členov. To, že momentálne na Slovensku čelíme nedostatku policajtov, otvorene priznal aj rezort vnútra, v zbore nám chýba zhruba 4 000 policajtov, čo nie je zanedbateľný počet. Ministerstvo preto rozbehlo náborovú kampaň, ktorá má prebiehať v marci, apríli a máji. Nových členov lákajú na peniaze, rôzne výhody či zdravotnú starostlivosť.

Plánovaný počet miest v zbore na tento rok je 22 601. K 1. februáru slúžilo však iba 18 793 policajtov. V minulom roku odišlo zo zboru 2 115 príslušníkov, do služobného pomeru nastúpilo len 840. Pre ministerstvo sa tak personálna stabilizácia policajného zboru stala prioritou.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok: Novou policajnou prezidentkou bude Jana Maškarová (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

„Policajná práca je nesmierne rozmanitá a dynamická – každý deň prináša nové výzvy a situácie. Od zabezpečovania verejného poriadku, cez vyšetrovanie trestných činov, až po pomoc ľuďom v núdzi – žiadny deň nie je rovnaký. Každý si v nej nájde svoje miesto – či už v teréne, pri analytickom vyšetrovaní, v dopravnej službe alebo špecializovaných jednotkách. Ak ti to dáva zmysel, potom ti dáva zmysel aj pomáhať a chrániť. Pridaj sa k nám, poď do toho,“ týmito slovami láka rezort vnútra do svojich radov nových potenciálnych členov policajného zboru. Zriadená pre tento účel je špeciálna stránka s názvom stansapolicajtom.sk.

Polícia ponúka novým členom náborový príspevok vo výške 5 000 eur. Tým to ale nekončí. Nových členov láka tiež na príspevok na bývanie až do výšky 700 eur. Okrem toho majú policajti nárok až na 6 týždňov dovolenky a platené služobné voľno a to aj počas PN a OČR.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Budúci policajti sa môžu tiež tešiť na finančné príspevky pri narodení dieťaťa či príspevok na dopravu, alebo na odmeny pri životných a pracovných jubileách, nenávratnú sociálnu výpomoc pri niektorých životných situáciách, návratnú sociálnu výpomoc až do výšky 50 000, osobitné sociálne zabezpečenie a vzdelávanie a kariérny rast.

Nových členov do polície lákajú aj možnosťou absolvovať preventívnu rehabilitáciu a kúpeľnú liečbu, starostlivosť v ich sieti zdravotníckych zariadení, prednostné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v špecializovaných ambulanciách Univerzitnej nemocnice sv. Michala, rekreačné pobyty na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku s rodinnými príslušníkmi za výhodné ceny, letné tábory pre deti policajtov, MultiSport kartu a ďalšie benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy. V neposlednom rade tiež lákajú na „zaujímavú a atraktívnu prácu.“

Uchádzač musí mať viac ako 18 rokov, minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou, ovládať štátny jazyk, byť bezúhonný, spoľahlivý a mať spôsobilosť na právne úkony. Záujemcovia musia byť tiež ku dňu prijatia do služobného pomeru bez členstva v politickej strane alebo hnutí. Vyžaduje sa tiež zdravotná, fyzická a psychická spôsobilosť a v niektorých prípadoch tiež špeciálna odborná spôsobilosť.

Záujemcom stačí vyplniť kontaktný formulár na stránke, ktorý nájdu na stránke. Následne budú spätne kontaktovaní.

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Splniť treba rôzne kritériá

Treba mať však na pamäti to, že pri každom kandidátovi bude preverené, či spĺňa požadované kritériá. Počas psychologického vyšetrenia kandidát vyplní rôzne dotazníky, súčasťou procesu je tiež rozhovor so psychológom.

Priniesť musíte tiež vysvedčenie o absolvovaní maturitnej skúšky zo slovenčiny a literatúry, čím preveria, že ovládate štátny jazyk. Ak ste maturovali v zahraničí a spomínaný doklad nemáte, napíšete diktát a krátku slohovú prácu.

U kandidátov si preveria aj ich fyzickú pripravenosť. „Pri zákrokoch proti páchateľom budeš potrebovať̌ dobrú kondíciu. Ver, že sa spotíš aj pri pátracích akciách a pri záchrane ľudských životov. Sú situácie, kedy ideme na hranu svojich síl. Musíš byť ale pripravený/á. Pre úspešné zvládnutie fyzických previerok nebude podstatné, aby si splnil každú disciplínu. Napríklad, ak ti plávanie robí vrásky na čele a v iných disciplínach si doma, podstatný bude pre nás výsledný súčet bodov a nie jednotlivé parametre,“ odkazujú budúcim policajtom. Prihliadať sa bude na to, či je kandidátom muž, alebo žena. „Povedzme si pravdu, muži sú možno silnejší, no ženy majú navrch v mnohom, čo polícia rovnako potrebuje. Preto dávame šancu každému, bez rozdielu pohlavia,“ odkázali.

(Zdroj: MV SR)

(Zdroj: MV SR)

Previerky fyzickej zdatnosti rozdelili podľa pohlavia a veku v rôznych disciplínach. Pri mužoch sa napríklad vyžaduje beh na 100 metrov, skok ďaleký z miesta, ľah - sed za 2 minúty, zhyby opakovane, beh za 12 minút a plávanie na 100 metrov. U žien je to beh ma 50 metrov, ľah - sed za 2 minúty, zhyb vo výdrži, beh za 12 minút a rovnako ako u mužov plávanie na 100 metrov. Následne dostanete body v rozmedzí od 1 po 10 podľa toho, ako úspešný ste pri plnený fyzickej úlohy boli. Ich výška je presne určená v tabuľkách, pričom sa zohľadňuje aj vek daného uchádzača. Na to, aby ste vyhoveli, musíte dosiahnuť 25 - 60 bodov.

(Zdroj: MV SR)

(Zdroj: MV SR)