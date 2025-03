Po roku sú opäť späť: Zdravotné poisťovne hlásia návrat zubných benefitov! Nie však na všetko a výrazne nižšie

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

BRATISLAVA - Ich zrušenie pobúrilo nielen pacientov, ale aj samotných zubárov. Reč je o zubných benefitoch, ktoré sa ministerstvo zdravotníctva rozhodlo ukončiť v máji minulého roka. Vtedajšie vedenie rezortu to obhajovalo tým, že benefit už splnil svoj účel a ľudia sa o svoj chrup starajú lepšie. Po roku sa však ukazuje, že zrušenie benefitu neprináša také výsledky, ako vtedajšia ministerka Zuzana Dolinková očakávala.

Neprešiel ani rok, čo sa ministerstvo zdravotníctva pod vedením Zuzany Dolinkovej rozhodlo náhle zrušiť zubné benefity, ktoré šetrili peňaženky Slovákov, a zdravotné poisťovne vo veľkom ohlasujú návrat tohto benefitu. Ako prvá ho znovuzaviedla súkromná poisťovňa Dôvera, a to od 4. marca tohto roku. Aj keď sa poistenci tešili, že ušetria zopár eur pri oprave zubov, nie je to celkom tak. Poisťovňa bude opravy zubov preplácať len deťom do 18. roku života, dospelým len dvakrát ročne dentálnu hygienu.

Archívne VIDEO Tlačová konferencia strany SaS na tému Zrušenie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach

Tlačová konferencia strany SaS na tému Zrušenie zubných benefitov v zdravotných poisťovniach (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Deti poistené v tejto poisťovni budú môcť využiť 30-eurový benefit až 5-krát ročne. Využiť ho môžu na:

deti do 14 rokov deti môžu benefit využiť na ošetrenie zubov, dentálnu hygienu, ale aj na pečatenie trvalých zubov

deti do 18 rokov môžu využiť benefit na ošetrenie kazu či dentálnu hygienu.

Dospelý môžu benefit využiť len na dentálnu hygienu, pričom poisťovňa preplatí 30 eur na dentálnu hygienu 2x za kalendárny rok.

Aj union

Návrat zubných benefitov počas týždňa ohlásila aj poisťovňa Union. "Aktuálne pripravujeme zmeny v našej ponuke benefitov a už teraz môžeme potvrdiť, že sa budú týkať aj starostlivosti o zdravie zubov. Union priniesol dentálny benefit ako prvá zdravotná poisťovňa a podmienky jeho čerpania patrili vždy k najštedrejším na trhu. Naši klienti sa teda môžu tešiť na novú atraktívnu ponuku, a to už čoskoro," uviedla hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová. To, v akej výške to bude, ešte nie je známe.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa ešte zvažuje, v akej forme vráti tento benefit. Podľa riaditeľa Matúša Jurovýcha na ohlásenie potrebujú ešte niekoľko týždňov.

Nižšie benefity a podmienky na získanie

Zrušiť zubné benefity sa rozhodlo minulý rok ministerstvo zdravotníctva. Vtedajšia ministerka Dolinková argumentovala tento krok tým, že benefit svoj účel splnil a ľudia sa o svoje zuby starajú lepšie. Po ohlásení zrušenia benefitov k 30. aprílu minulého roka vypuklo u zubárov doslova šialenstvo a každý chcel ešte stihnúť uplatniť si benefit. Podľa zubárov však po ukončení príspevkov na zuby ľudia stratili záujem o ich opravy. „Telefóny zvonia asi o 20 percent menej,“ uviedol zubný lekár Štefan Kollár pre portál tvnoviny.sk. Zrušenie benefitov kritizovalo v tom čase mnoho zubárov a volali po ich návrate.

Aj keď sa benefity vracajú, ani zďaleka nebudú v takej výške a forme, ako boli do mája minulého roka. Ministerstvo zdravotníctva priznalo, že na ich chod pôjde z rozpočtu menej peňazí. „Zdravotné poisťovne môžu minúť na benefity maximálne 0,5 percenta z poistného,“ uviedol v stanovisku rezort zdravotníctva. Na benefity tak pôjde asi o polovicu menej financií, ako boli zubári a Slováci zvyknutí, čo sa odrazí aj na výške benefitov.

Podmienky na uplatenie si príspevkov však ostávajú nezmenené. Naďalej platí, že poistenec musí mať so zdravotnou poisťovňou uzavreté platné poistenie a musí mať vykonanú preventívnu prehliadku u zubára aj všeobecného lekára. Okrem toho nesmú mať poistenci dlh na zdravotnom poistení. Ľudia návrat benefitov vítajú.