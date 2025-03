Trump stanoví presné úrovne ciel pre Mexiko a Kanadu

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

WASHINGTON - Clá pre dovoz z Kanady a Mexika do USA vstúpia do platnosti v utorok (4. 3.), ale prezident Donald Trump rozhodne, či sa bude držať plánovanej výšky 25 %. Povedal to v nedeľu (2. 3.) americký minister obchodu Howard Lutnick pre televíziu Fox News. Informuje správa z Reuters.