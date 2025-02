Najnovší PRIESKUM zamiešal karty: Tesný súboj medzi PS a Smerom! Situácia po voľbách by bola komplikovaná

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

BRATISLAVA – Ak by sa parlamentné voľby konali vo februári, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 22,1 percenta hlasov. V tesnom závese by skončila strana Smer-SSD so ziskom 21,7 percenta a tretí by bol s výrazným odstupom Hlas-SD. Volilo by ho 11,8 percenta opýtaných.

Prieskum uskutočnila agentúra Focus pre portál 360tka. Za trojicou strán nasleduje Republika a KDH, ktoré by obe získali rovnako 7,8 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj SaS so ziskom 6,2 percenta hlasov a hnutie Slovensko s 5,6 percentami hlasov.

Pred bránami NR SR by skončila Aliancia-Szövetség, ktorej by hlasy dalo 4,6 percenta opýtaných. Rovnaký počet voličov, teda 4,6 percenta, by volilo aj stranu Demokrati a SNS by dostala 3,7 percenta hlasov.

Podľa Šimečku je to, že opozícia stála na brífingu v jednom celku, výnimočný moment (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

PS aj Smer-SSD by v parlamente obsadili rovnako 40 mandátov, Hlas-SD by mal 21 kresiel, Republika a KDH zhodne po 14, SaS by dostala 11 mandátov a Slovensko 10. Nová koalícia by sa zrejme rodila ťažko. Smer-SSD, Hlas a Republika by totiž mali dokopy 75 kresiel, čo je presná polovica, väčšinou by teda nedisponovali. Rovnako tak by 75 kresiel mali strany PS, KDH, SaS a Slovensko. Progresívne Slovensko sa ale cez víkend vyjadrilo, že s hnutím Igora Matoviča do koalície ísť nechce.

Prieskum sa uskutočnil od 7. do 12. februára na vzorke 1010 respondentov.