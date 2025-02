Stretnutie birmovancov sa zmenilo na DRÁMU! Annu Máriu (13) napadla žena, zhodila na zem a škrtila

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Odišla na birmovné stretnutie, na namiesto príchodu domov skončila v nemocnici. 13-ročná Anna Mária sa dostala so skupinou kamarátov do hádky s inou skupinou detí. Neskôr to do rúk vzala matka jedného z aktérov hádky, ktorá mladé dievča surovo napadla, hodila o zem a škrtila. Prípad rieši polícia.

archívne video

Kriminalisti zadržali dve osoby, ktoré páchali zverstvá na maloletej (Zdroj: Polícia SR - Trenčiansky kraj)

O prípade, ktorý sa odohral na Záhorí, informujú noviny.sk, ktorej sa ozvala rodina napadnutej dievčiny. K incidentu došlo počas toho, ako sa skupinka tínedžerov chystala na birmovné stretnutie a dostali do hádky s inou skupinou detí. "Začali vŕtať do mojich kamarátov a potom si zavolal Samo mamu na nás a zbila ma," priblížila napadnutá Anna Mária, podľa ktorej sa pustila aj do ďalší detí. Ako uviedol jej otec, žena Annu Máriu škrtila za krk, v dôsledku čoho ma pomliaždeniny na krku. Dievča tiež ťahala za vlasy a to tak silno, že jej nejaké vlasy vytrhala. Annu Máriu potom zhodila na zem, kde ju mala škrtiť. Dievča skončilo v Národnom ústave detských chorôb.

"Môžeme potvrdiť, že sme vyslali RZP do Rohožníka k maloletej osobe s poranením krku. Po prvotnom ošetrení bola transportovaná do nemocnice v Bratislave," uviedla hovorkyňa Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Incident mal pokračovanie, prípadu sa venuje polícia

Prípadu sa venuje aj polícia, podľa ktorej sa do samotnej hádky a následného fyzického konfliktu zapojili ďalší rodinní príslušníci. "Po príchode rodičov poškodenej na miesto došlo k fyzickému konfliktu medzi nimi a staršou ženou," potvrdil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Tým sa to však nekončí. Deň po samotnom incidente otec Anny Márie zahliadol na ulici syna údajnej agresorsky. Zakričal na neho, aby zastavil, že sa ho chce niečo spýtať. "Na to zdvihol tričko a ukázal zbraň a pustil sa utekať," vyhlásil otec. Fialkovci však išli za chlapcom, obkľúčili ho okolo jeho domu a Anna Mária utekala zavolať políciu. Ukázalo sa, že 18-ročný Samuel ušiel z resocializačného zariadenia. "Po vykonaní potrebných úkonov bol odovzdaný pracovníkom daného resocializačného centra, ktorí si pre neho prišli do priestorov Obvodného oddelenia PZ," dodal policajný hovorca.