Českého turistu šokovala cena lanovky na Lomnický štít: Myslel si, že si z neho pokladníčka robí srandu

Lanovka na Lomnický štít oslavuje 75 rokov (Zdroj: slovakia.travel)

Robert Kalivoda sa s manželkou, dvanásťročným synom a svokrou rozhodol využiť voľný deň od lyžovania na návštevu ikonického Lomnického štítu. Po rannej ceste do Tatranskej Lomnice a krátkom presune k pokladni ho však čakalo prekvapenie. „Na pokladni hovorím, že chcem ísť lanovkou až na Lomnický štít pre dvoch dospelých, jedného seniora a jedného juniora,“ popísal muž svoj zážitok pre portál PrahaIN.cz. Keď mu však žena za okienkom povedala sumu, spočiatku neveril vlastným ušiam.

„Pozeral som na ňu, či si nerobí srandu. Chcela po mne 338 euro, to je skoro osem a pol tisíc korún. Za to, že vyjdem lanovkou? Ani som so sebou toľko peňazí nemal, v živote by ma to nenapadlo,“ neskrýval svoje rozhorčenie muž. Pokladníčka jeho údivu vraj nerozumela, naopak mu povedala, že má šťastie, že nie je vypredané.

archívne video

Na Lomnickom štíte v júli sneží

Rodina z Česka strávila vo Vysokých Tatrách týždennú dovolenku, pričom lyžovačku aj ceny hodnotili okrem tejto skúsenosti na výbornú.

Exkluzívny zážitok

Vysoké ceny vyvolávajú medzi turistami rozporuplné reakcie. Niektorí ich považujú za primerané vzhľadom na exkluzivitu zážitku a náročnosť prevádzky lanovky, iní si však kladú otázku, či takáto investícia za niekoľkominútový výlet skutočne stojí. Obojsmerný lístok na vrchol stojí aktuálne 89 eur, seniori nad 60 rokov a deti vo veku 12-17 rokov zaplatia 80 eur a mladšie deti 68 eur. Pobyt na vrchole je časovo obmedzený na 50 minút.

Na snímke člen tímu Japonska pracuje na ľadovej soche na vrchole Lomnického štítu deň pred začiatkom neoficiálnych majstrovstiev sveta v tesaní ľadových sôch na Hrebienku vo Vysokých Tatrách (Zdroj: TASR/Oliver Ondráš)

Lanovka je kapacitne obmedzená a niektoré termíny tak bývajú vypredané aj niekoľko dní vopred. Turisti musia byť na mieste väčšinou aspoň hodinu pred odjazdom, aby stihli vybaviť potrebné formality.