AKTUÁLNE Parlamentný kolotoč pokračuje: Po šoku s Malatincom musí torzo koalície schváliť kľúčové zákony!

BRATISLAVA - Koalícia sa zmieta na pokraji tesnej väčšiny a zrejme si to uvedomuje aj zvyšok takzvaných migaľovcov, ktorí sa roztrieštili na všetky strany. Po tom, ako boli z Hlasu-SD vylúčení Samuel Migaľ a Roman Šalitroš sa musí parlament popasovať so schválením kľúčových zákonov pre zdravotníkov a so stavebnou legislatívou. Nie všetci koaliční hráči však očakávali, že nastane ďalší odchod. Tým v utorok 4. februára všetkých prekvapil poslanec a zakladajúci člen Hlasu Roman Malatinec, ktorý sa pridal k huliakovcom. Tesná väčšina tak teraz bude závisieť na nich.