Progresívne Slovensko volá po systémových riešeniach v oblasti športu

"Nepoznáme nič systémové, čo by toto ministerstvo po roku prinieslo," povedal Dej s tým, že štát by mal podporovať amatérsky a školský šport a až potom by sa malo hovoriť o organizovaní väčších športových podujatí. Hnutie hovorí aj o potrebe podpory športu v odľahlých regiónoch a medzi deťmi zo znevýhodneného prostredia.

Dej síce víta zvýšenie objemu financií pre šport, volá však po ich efektívnom využití. V tejto súvislosti podrobil kritike zámer výstavby multifunkčnej Olympic Areny v Šamoríne. Poukázal aj na to, že nebola schválená novela zákona o športe a ani novela zákona o Fonde na podporu športu.