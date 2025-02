Smrteľná jazda na východe: Polícia dokumentuje vážnu dopravnú nehodu motocykla, orgány vydali varovanie!

Polícia dokumentovala tragickú dopravnú nehodu na východe. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

ROŽŇAVA - Počas soboty 1. februára sa v mnohých prípadoch prejavilo pekné počasie. Viacerých zlákali takmer jarné cesty, no zabudli na to, že ešte stále je len február. Práve na túto skutočnosť upozornili policajti z Košického kraja, ktorí dokumentovali, žiaľ, tragickú dopravnú nehodu s motocyklom.

"Dokumentujeme tragicku dopravnú nehodu v okrese Rožňava, ktorej účastníkmi bola posádka motocykla," napísala polícia na sociálnej sieti, kde o nehode informovala. Za krátky čas tak ide už o počas prvého dňa víkendu.

Jarné lúče vo februári sú zradné

Práve jarné počasie je to, ktoré motorkárov láka na cesty, no počas tohto roka sa jarné počasie ukázalo o čosi skôr, no práve to môže byť podľa polície zradné. "Aj keď sú cesty suché a slnko láka von, stále je len 1. február. Chladný asfalt a zvyšky zimného posypu môžu byť zradné. Zima ešte nepovedala posledné slovo," varovali orgány zákona.