Nový rok privíta Slovensko s novou verziou štátnej hymny: Ministerstvo reaguje na najčastejšie otázky

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

archívne video Nová verzia hymny oficiálne zaznie na počesť nového roka, hovorí Martina Šimkovičová (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

"Nová úprava štátnej hymny je v zmysle usmernenia Ministerstva vnútra (MV) SR odporúčaná ako oficiálna štátna hymna SR, môže sa hrať na všetkých oficiálnych podujatiach," informovala hovorkyňa rezortu Petra Bačinská. "Nová verzia bude prístupná na weboch MK a MV, odkiaľ si ich inštitúcie a občania budú môcť bezplatne stiahnuť na použitie," dodala.

Používať sa budú môcť aj staršie úpravy štátnej hymny

I po 1. januári bude možné použiť aj staršie úpravy štátnej hymny SR. "Postupne sa bude zavádzať nová verzia, pričom presný časový horizont nie je stanovený. Odhaduje sa, že to bude do troch až štyroch mesiacov," dodala Bačinská s tým, že použitie staršej verzie nebude sankcionované. Potvrdila, že i novú verziu budú môcť na podujatiach, napríklad pred hokejovými či futbalovými zápasmi, interpretovať speváci a hudobníci tak, ako to bolo doposiaľ. "Na tento variant je pripravená aj špeciálna verzia novej úpravy štátnej hymny, ktorú možno použiť ako hudobný podklad," ozrejmila.

Úpravu štátnej hymny pripravilo ministerstvo kultúry v spolupráci so Slovenskou filharmóniou. Nový aranžmán dostane po 32 rokoch, pričom pôvodný text ani nápev sa nemenia. V novej verzii má hymna znieť slávnostnejšie, bude obsahovať krátku predohru a bude v nej počuť aj typicky slovenský prvok, ako je fujara. Autorom úpravy je slovenský skladateľ, dirigent a producent Oskar Rózsa.