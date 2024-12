Martina Šimkovičová o prioritách ministerstva kultúry: O Rade STVR musia rozhodnúť poslanci

Martina Šimkovičová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Z legislatívnych úprav, ktoré v rámci mediálnych zákonov v končiacom sa roku schválila Národná rada SR, zvýrazňuje ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS) zákon o STVR. Mrzí ju zároveň, že sa v pléne doteraz nepodarilo schváliť personálne doplnenie Rady STVR, ktoré by umožnilo rozvíjať zámery novej legislatívy. Priznala to v bilančnom rozhovore.

"Sú veci, ktoré ako ministerka nemám možnosť priamo ovplyvniť či zmeniť, toto je jedna z nich. Musia o tom rozhodnúť poslanci," zdôraznila ministerka. Deklarovala, že o dôležitosti tohto bodu intenzívne komunikuje, či už s poslancami, alebo kolegami na koaličnej rade. "Snažím sa k tomu pristupovať pozitívne a vecne, prajem si, aby sa táto otázka čo najskôr vyriešila," dodala.

Priblížila, že finalizácia procesu kreovania Rady STVR má z hľadiska mediálnej legislatívy v súčasnosti prioritu. "Aj preto sme sa dohodli, že novely zákonov, ktoré sme avizovali predbežnou informáciou, teda novela zákona o štátnom jazyku či zmeny v zákone o mediálnych službách odložíme, kým sa toto nevyrieši," vysvetlila.

Stojí si za tým, že jej rezort napĺňal výzvy a ciele

Ministerka si stojí za tým, že každý predložený zákon, týkajúci sa jej rezortu napĺňal výzvy a ciele formulované v Programovom vyhlásení vlády. "Nerobíme žiadnu nadprácu alebo niečo, o čom by sme predtým nekomunikovali. Všetko má systém, nie sú to žiadne spontánne rozhodnutia," vyhlásila. Upozornila tiež, že charakter a rozsah legislatívnych úprav predurčuje i stav, v akom súčasné vedenie našlo rezort a jeho agendu. "Čakala som, že v niektorých veciach to bude zlé, ale niektoré veci ma naozaj nemilo prekvapili," dodala.

Okrem legislatívnej iniciatívy ministerstva sa podľa jej slov môžu aj v ďalšom období objaviť poslanecké návrhy noviel zákonov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. "Nikde nie je napísané, že legislatívne zmeny sa musia diať len formou vládnych návrhov, aj poslanci majú takúto kompetenciu," dodala Šimkovičová.