Tohtoročná TOP sedmička! PREHĽAD tém, ktoré vás najviac zaujali v roku 2024

(Zdroj: Getty Images, koláž Topky.sk)

1. Atentát na premiéra

Najväčšou a najsledovanejšou témou roka 2024 bol atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Po streľbe v Handlovej po výjazdovom rokovaní vlády (15. 5.) bol predseda vlády v životohrozujúcom stave. Článok, ktorý sme pokrývali online, si prečítalo viac ako 700-tisíc ľudí, ktorí pozorne sledovali vývoj situácie.

Nemenej sledované boli aj prvotné informácie o zdravotnom stave Fica po streľbe, ktorý ešte v deň atentátu musel podstúpiť niekoľkohodinovú operáciu. "Podľa tých informácií, ktoré máme, utrpel vážnu polytraumu po niekoľkých strelných poraneniach a jeho zdravotný stav je mimoriadne vážny," zneli prvé slová ministra obrany Roberta Kaliňáka z banskobystrickej nemocnice.

Čitateľov zaujímal aj motív páchateľa atentátu, ktorého polícia spacifikovala hneď na mieste. Vyjadrenie atentátnika Juraja Cintulu z Levíc po zadržaní uniklo na verejnosť pár hodín od spáchania bezprecedentného činu. Cintula na ňom hovoril o tom, že nesúhlasí s politikou vlády.

2. Extrémne počasie a záplavy

Slovensko sa tento rok muselo potýkať aj s extrémnym počasím a búrkami. Azda najviac zasiahli krajinu v septembri, kedy si niekoľkodňový dážď musel vyžiadať mimoriadne opatrenia vlády. Kvôli stúpajúcim riekam Dunaj a Morava museli evakuovať viacerých ľudí z ich domovov, uzatvárali sa zaplavené cesty, rušili sa podujatia a okrem toho škody napáchal aj silný vietor. Na viacerých miestach Slovenska bola vyhlásená mimoriadna situácia. Dunaj nakoniec kulminoval v Bratislave na úrovni 980 centimetrov (3. stupeň povodňovej aktivity) a zaplavené boli viaceré oblasti. Zvýšené hladiny riek najviac zasiahli bratislavské mestské časti Devín a Devínska Nová Ves, kde istý čas fungovala len kyvadlová doprava.

Išlo pritom už o druhé veľké vyčíňanie počasia tento rok. Aj tri mesiace predtým sa situácia na Dunaji zdramatizovala a jeho hladina začala rásť kvôli mimoriadnym dažďom v Nemecku, čo spôsobilo povodňovú vlnu na Slovensku. Najskôr sa hovorilo o storočnej vode, nakoniec sa predpovede nenaplnili a Dunaj v júni kulminoval na druhom povodňovom stupni. Napriek tomu došlo ku komplikáciám v doprave, boli uzavreté kritické nábrežia v Bratislave a všetky bezpečnostné služby boli v pohotovosti.

3. Tragická zrážka vlaku s autobusom pri Nových Zámkoch

Dňa 27. júna otriasla Slovenskom mimoriadne tragická nehoda. Na chránenom železničnom priecestí pri Nových Zámkoch v smere na Dvory nad Žitavou sa zrazil vlak s autobusom. Sedem ľudí prišlo o život a ďalších päť utrpelo ťažké zranenia. Príčinou zrážky vlaku s linkovým autobusom na železničnom priecestí v Nových Zámkoch 27. júna tohto roka bola chyba dispozičného výpravcu v železničnej stanici Nové Zámky.

Podľa výsledkov interného vyšetrovania nehody výpravca neoprávnene povolil jazdu vlaku cez priecestie, na ktorom nebola po opravných prácach na trakčnom vedení opätovne aktivovaná závislosť priecestného zabezpečovacieho zariadenia od počítača osí registrujúceho jazdu vlaku po príslušnej traťovej koľaji.

4. Medveď napadol ľudí v uliciach Liptovského Mikuláša

V spoločnosti rezonovala tento rok aj situácia s medveďmi. Na našom území dochádzalo k častým stretom s človekom, pričom v niektorých prípadoch medveď na ľudí zaútočil a to aj na turistických chodníkoch. Ľudi však najviac zasiahla situácia, keď sa medveď dostal 17. marca do Liptovského Mikuláša a pobehoval ulicami, pričom za ten čas zranil päť ľudí. Medveď bol neskôr policajnými hliadkami vytlačený do lesa medzi Iľanovom a Závažnou Porubou. O necelé dva týždne Štátna ochrana prírody oznámila, že medveďa eliminovali.

Parlament v máji tohto roku schválil ústavnou väčšinou zákon o zjednodušenom odstrele medveďov. Po vyhlásení mimoriadnej situácie majú možnosť užívatelia poľovných revírov žiadať o povolenie výnimky z druhovej ochrany na usmrtenie medveďov na základe odporúčania krízového štábu.

5. Prezidentské voľby

Ostro sledovanou témou boli aj prezidentské voľby, v ktorých bojovalo deväť kandidátov. V prvom kole zvíťazil Ivan Korčok, o pár percent za ním skončil vtedajší predseda parlementu Peter Pellegrini. Ten v druhom kole nakoniec suverénne Korčoka porazil a stal sa novým slovenských prezidentom.

6. Zvýšená DPH na knihy - konsolidačný balík

Konsolidačné opatrenia vlády spôsobili v spoločnosti rozruch. Vláda oznámila, že od nového roku porastie DPH na 23 %, pribudne transakčná daň, zvýšia sa súdne a správne poplatky, zdravotné odvody, zmení sa fungovanie tzv. rodičovského dôchodku, obmedzí sa nárok na daňový bonus na dieťa pre vysokopríjmových daňovníkov, či rapídne porastú ceny diaľničných známok.

Najväčšie vášne však spôsobil prvotný návrh konsolidácie, ktorý hovoril o 23-percentnom náraste DPH na knihy. Minister financií Ladislav Kamenický to odôvodnil tým, že knihy si kupujú bohatí ľudia, čo rozprúdilo búrlivú debatu v spoločnosti. Nad takýmto krokom vlády nesúhlasne krútil hlavou už aj prezident Peter Pellegrini. Nakoniec vláda od tohto kroku upustila a od nového roka na knihy bude platiť sadzba 5 % DPH.

7. Povolenie rakiet dlhého doletu vo vojne na Ukrajine

Top sedmičku najsledovanejších tém uzatvára novembrové rozhodnutie amerického prezidenta Joe Bidena, ktoré povolilo Kyjevu útočiť americkými raketami dlhého doletu na vojenské ciele hlboko v ruskom vnútrozemí. Ruský predstaviteľ následne uviedol, že to môže viesť k začiatku tretej svetovej vojny. Samotný ruský prezident Vladimír Putin už minulosti hovoril, že povolenie Kyjevu použiť zbrane dlhého doletu by zmenilo samotnú podstatu, charakter konfliktu a znamenalo by to, že "s Ruskom bojujú jednotky NATO". Následne to vyvolalo odvetu Moskvy, ktorá odpálila svoju novú nadzvukovú strelu Orešnik (Lieska) na ukrajinské územie a neskôr podnikla masívny útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

V posledných týždňoch sa v tejto súvislosti oči sústreďujú na nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý môže prehodnotiť povolenie Ukrajine používať rakety hlboko v ruskom území. Ten v decembri kritizoval ukrajinské útoky pomocou amerických rakiet na ciele v Rusku.

Ďalšími témami, ktoré v roku 2024 otriasali slovenskou spoločnosťou, boli situácia v zdravotníctve, kauza medzi ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a herečkou Zuzanou Fialovou, bombové hrozby na školách, ale aj zistenie, kde končí drevo z Tatranského národného parku.