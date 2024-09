Pellegrini dvíha prst: Vláde adresoval upozornenie, varuje pred zničením budúcnosti! Situáciu hasí aj Kamenický

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Konsolidačné opatrenia vyvolávajú rôzne vášne. Jedno z nich však spôsobilo medzi verejnosťou väčší rozruch, ako tie ostatné, rozprúdilo diskusiu a stalo sa tiež predmetom vtipov. Vláda sa totiž rozhodla, že DPH na knihy porastie na 23 percent a minister financií Ladislav Kamenický to odôvodnil tým, že knihy si kupujú bohatí ľudia. Nad takýmto krokom vlády však nesúhlasne krúti hlavou už aj prezident Peter Pellegrini.

„Žijeme digitálnu dobu so všetkými jej vymoženosťami, vrátane neuveriteľného množstva dostupných informácií. Ale nič z toho nenahradí pocit, keď môže človek siahnuť do knižnice, vytiahnuť z nej knižku, nadýchnuť sa jej vône a potešiť sa z jej obsahu alebo sa dozvedieť niečo nové,“ uviedol prezident na sociálnej sieti.

Knihy boli podľa jeho slov vždy symbolom vzdelania, ktoré má a musí byť dostupné všetkým, pretože len vzdelaný národ sa môže posúvať vpred. „Nerobme z nich symbol bohatých ľudí. O úspechu človeka by mal rozhodovať jeho talent a schopnosť tvrdo na sebe pracovať - a nie to, či sa narodil do bohatej alebo chudobnej rodiny,“ odkázal vláde.

Štát so silným sociálnym cítením by mal podľa prezidenta vytvárať podmienky, aby vzdelanie aj v podobe kníh bolo všetkým čo najdostupnejšie a aby mal vďaka nemu v živote každý rovnakú štartovaciu čiaru. „Rozumiem, že Slovensko stojí pred nevyhnutným krokom, kedy musí zaplatiť za chyby vlád z minulosti. Len si musíme dať pozor, aby sme si touto platbou neničili aj vlastnú budúcnosť,“ dodal.

Združenie vydavateľov a kníhkupcov zasa uviedlo, že knihy musia byť doménou všetkých vrstiev spoločnosti. "Z našich skúseností a dát vyplýva, že knihy nakupujú vo veľkej miere aj sociálne slabšie vrstvy spoločnosti, dôchodcovia, či rodiny s deťmi. Považujeme za kľúčové, aby si knihy mohli dovoliť kupovať aj naďalej a mali tak stále prístup k vzdelaniu," uviedli.

Pukázali tiež na to, že knihy sú nositeľom kultúrneho dedičstva a pamäťou národa. "Musíme zabezpečiť, aby mohla vychádzať pôvodná slovenská tvorba, menšinové žánre, hodnotné umelecké publikácie, ktoré zušľachťujú celospoločenské povedomie. Podporou slovenskej literatúry budujeme a rozvíjame kultúrnejšiu spoločnosť," odkázali.

Zároveň tiež tvrdia, že nevnímajú zásadný rozdiel medzi učebnicami a literatúrou. Cieľom oboch je podľa nich vzdelávať, informovať a šíriť vzdelanosť, kultúrnosť, ako aj cibriť jazykové a vyjadrovacie schopnosti obyvateľstva. Učebnice a knihy by mali mať preto rovnaké podmienky vydávania. DPH na učebnice má klsenúť na 5 eprcent, zatiaľ čo DPH na knihy sa má zvýšiť na 23 percent.

"Všetky prieskumy knižného priemyslu na Slovensku a dáta, ktoré z nich vyplývajú, potvrdzujú, že hlavným kupujúcim kníh je predovšetkým stredná trieda. Súčasne je prekvapivo veľa kupujúcich aj medzi dôchodcami a ľuďmi s nižším príjmom. Každá prekážka, ktorú štát kladie vydávaniu a predaju kníh, sa odzrkadlí v menšom počte vydávaných, kupovaných a teda aj čítaných kníh. Tituly, ktoré ubudnú, pritom nebudú len tie komerčné, ale práve pôvodná tvorba slovenských autorov," uviedli.

Predstaviteľom politickej špičky podľa vlastných slov radi poskytnú svoju expertízu a roky skúseností na neveľkom knižnom trhu, ktorý s veľkým entuziazmom budujú práve s cieľom vzdelanejšej a kultúrnejšej spoločnosti.

Situáciu hasí už aj Kamenický

Situáciu chce zachrániť aj Kamenický. Jeho slová z utorkovej tlačovej konferencie o konsolidačných opatreniach boli účelovo dezinterpretované. "Povedal som, že podľa analýzy sa ukazuje, že vyššie príjmové skupiny vynakladajú viac peňazí na knihy. Nikdy som nepovedal, že ľudia s nižšími príjmami nepotrebujú mať knihy," zdôraznil. Ohradil sa voči komentárom, že mu nezáleží na vzdelaní. "Som prvý, kto by chcel čo najmenšiu daňovú záťaž na knihy, som prvý, ktorý si želá čo najviac vzdelanú spoločnosť," vyhlásil.

Vysvetlil, že pri konsolidačných opatreniach bolo prioritou dosiahnuť čo najmenší negatívny zásah na nízkopríjmové skupiny. "Tu sa včera pomaly vytváral obraz, že človek, ktorý sa zaoberá tým, ako uživiť rodinu, má najväčší problém, že si nemôže zájsť do kaviarne na 'latečko' a prečítať si knihu. Nie, toto nie je problém. Ľudia riešia ceny potravín, liekov, elektriny... Tam všade DPH poklesla," pripomenul.

Za pokrytecké označil, ak kritika sadzby DPH na knihy navyše pochádza od tých, ktorí podobné opatrenia sami navrhovali. Pripomenul návrh SaS na zrušenie výnimky z desaťpercentnej dane z pridanej hodnoty na knihy, noviny a časopisy, ktoré na jar 2023 navrhovalo SaS, ale aj návrh konsolidačných opatrení kabinetu Ľudovíta Ódora. Myslí si tiež, že zlepšenie dostupnosti kníh majú v rukách aj najväčší predajcovia kníh na Slovensku, ktorí podľa jeho názoru predražujú ceny.