Hnutie Slovensko navrhuje pre poslancov testovanie na alkohol a drogy

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ predkladajú do parlamentu návrh, podľa ktorého by sa musel podrobiť skúške na alkohol alebo drogy poslanec aj iný ústavný činiteľ, ktorý v rokovacej sále javí známky požitia alkoholu či drog. Oznámil to na štvrtkovej tlačovej konferencii líder hnutia Slovensko Igor Matovič.