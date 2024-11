FOTO hrôzy! Kus ľadu vyletel z nákladného auta a prerazil čelné sklo: Mohlo dôjsť k tragédii

Na čelné sklo padol kus ľadu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )

Policajti z Dunajskej Stredy včera zasahovali pri hrôzostrašnej dopravnej nehode, ktorá sa stala pred križovatkou pri obci Kútnik. Z nákladného auta odletel veľký kus ľadu, ktorý zasiahol oproti idúce auto. Ľad mu preletel priamo cez čelné sklo a skončil v interiéri auta.

"Pri nehode sa našťastie vo vozidle nachádzal iba vodič bez spolujazdca, a tak sa nikto nezranil. „Odnieslo“ si to iba samotné auto, na ktorom vznikla škoda vo výške 1000 eur. Privolaní policajti na mieste zistili, že vodič, ktorí mal nehodu zaviniť, si nesplnil svoju povinnosť a bez zastavenia pokračoval v jazde," poznamenala trnavská polícia na sociálnej sieti.

Zároveň sa rozhodli apelovať na všetkých vodičov, aby si dávali pozor. "Upozorňujeme všetkých vodičov nielen nákladných, ale aj osobných áut, že sú v zmysle zákona povinní odstrániť si pred jazdou z vozidla ale aj z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. V prípade, ak dôjde k poškodeniu auta v dôsledku uvoľneného ľadu, môžu policajti uložiť vinníkovi na mieste blokovú pokutu až do 50 eur. Ak dôjde k závažnejším následkom, pokuta sa môže vyšplhať až na 650 eur," priblížila polícia.

Ak vodič pri nehode nezastaví, môže ísť o útek. "Vodiči, ktorým z auta alebo návesu odletí ľad či sneh a v dôsledku toho dôjde k poškodeniu iného vozidla, sú povinní zastaviť a zostať na mieste nehody až do príchodu polície. Ak si túto povinnosť nesplnia, môže byť ich konanie brané ako útek z dopravnej nehody, za čo môže hroziť v správnom konaní sankcia vo výške až do 1000 eur, v závažnejšom prípade až do 1300 eur a zákaz činnosti až do 5 rokov," dodala trnavská polícia.

