Intenzívne vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom vyplývajú podľa Žigu zo spoločných záujmov

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) Peter Žiga (Hlas-SD) sa v rámci pracovnej návštevy Maďarska stretol s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom. (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

BRATISLAVA - Intenzívne vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskou republikou vyplývajú z toho, že obe krajiny majú spoločné záujmy. Vyhlásil to v piatok v Budapešti podpredseda Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR), poverený jej riadením, Peter Žiga, ktorý sa v rámci pracovnej návštevy Maďarska stretol s predsedom maďarského Národného zhromaždenia Lászlóom Kövérom.

"Hovorili sme o našich vzájomných postupoch a spolupráci v rámci Európskej únie, zoskupenia Vyšehradskej štvorky, o spolupráci v rámci energetiky, pretože po 1. januári 2025 vyprší zmluva medzi Ruskom a Ukrajinou, čo sa týka tranzitu a dodávok zemného plynu. Keďže naše krajiny si splnili v minulosti svoje domáce úlohy, máme prepojené tranzitné siete, takže vieme spolupracovať aj v prípade výpadku zemného plynu, ktorý by mal prichádzať z Ruska, vieme to nahradiť inými vetvami," povedal podpredseda NR SR.

archívne video

Podpredseda NR SR Peter Žiga rokoval v Budapešti s krajanmi v Maďarsku (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Žiga sa poďakoval Kövérovi aj za spoluprácu v rámci obrany, pretože Maďarsko spoločne s Českou republikou chráni slovenské nebo až do konca roku 2025. "Diskutovali sme aj o situácii na Ukrajine a v USA po amerických voľbách a po zvolení Donalda Trumpa," dodal.Kövér podotkol, že vzájomná spolupráca je strategická i priateľská a zdôraznil, že tieto susedské krajiny spája nielen spoločná história, ale aj aktuálne výzvy.

Peter Žiga (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

"Musíme spájať svoje sily aj v európskom rámci, pretože je to priestor na uplatňovanie si svojich záujmov a sme odkázaní jeden na druhého," dodal predseda maďarského parlamentu, podľa ktorého sa so Žigom zhodli v tom, že tak preskupenie politických síl v rámci volieb do Európskeho parlamentu, ako aj voľby v Spojených štátoch pomáhajú zlepšeniu presadzovania záujmov SR aj Maďarska."Zhodli sme sa aj v tom, že obaja máme záujem na čo najskoršom ukončení vojny v susednej Ukrajine," podčiarkol Kövér s poznámkou, že aj v tomto procese môžu byť prospešné politické zmeny v EÚ i v Spojených štátoch.