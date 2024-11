Maďarský justičný výbor posunul parlamentu tri novely: Jedna sa týka aj volieb

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

BUDAPEŠŤ - Justičný výbor maďarského parlamentu v utorok rozhodol o posunutí troch legislatívnych návrhov do pléna parlamentu týkajúcich sa volebného zákona, voľby generálneho prokurátora a postihov za agresívne komentáre zverejnené na internete. Informuje o tom server telex.hu.

V zmysle prvého návrhu má dôjsť k reorganizácii volebných obvodov Budapešti, Peštianskej stolice a k úprave zaradenia Fejérskej a Čongrádsko-čanádskej stolice vo volebnom systéme.

archívne video

Podpredseda NR SR Peter Žiga rokoval v Budapešti s krajanmi v Maďarsku (Zdroj: TASR/Ladislav Vallach)

Podľa ďalších návrhov by nebolo povinné vyberať generálneho prokurátora spomedzi prokurátorov, čo by si vyžiadalo 14. novelizáciu ústavy, a agresívne komentáre na internete by sa podľa ďalšieho návrhu trestali ročným väzením.

Vo výbore je väčšina poslancov z vládnej strany Fidesz, ktorí za návrhy hlasovali. Proti boli opoziční členovia výboru, podľa ktorých ide o účelové úpravy volebného zákona v prospech Fideszu.