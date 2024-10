Prezident Pellegrini ratifikoval zmluvu o spolupráci slovenských a rakúskych záchraniek

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

RATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini ratifikoval Rámcovú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Rakúskou republikou o cezhraničnej spolupráci v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Účelom zmluvy je zabezpečiť v prihraničnom území čo najlepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Kancelárie prezidenta SR.

Zmluvu ešte v septembri odsúhlasila Národná rada (NR) SR. Slovenské a rakúske záchranky by mali podľa zmluvy spolupracovať v prihraničnom území. Znamená to, že v prípade potreby by slovenské záchranky mohli zasahovať v Rakúsku a rakúske záchranky zase na Slovensku. Zmluva sa vzťahuje na prihraničné územie Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja a na spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Burgenland a Viedeň.