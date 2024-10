Zníženie sadzieb Európskej centrálnej banky nie je vylúčené, ale ani isté, uviedol Kažimír

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír (Zdroj: TASR - Pavel Neubauer)

"Ja nie som úplne presvedčený o tom, že by sme sa mali rozhodovať na základe jedného dobrého čísla. Mám na mysli septembrovú infláciu, ktorá klesla pod 2 %. To číslo sme všetci predpokladali, vedeli sme o ňom pri našich posledných rozhodnutiach. Ale pre nás je samozrejme kľúčové sa rozhodovať na základe celého súhrnu informácií a tie kľúčové informácie budeme mať v decembri," zdôraznil v stredu Kažimír.

video

Konsolidácia je aktuálna téma vo všetkých krajinách eurozóny, uviedol Kažimír (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Pripustil, že posledné čísla potvrdzujú, že inflácia v eurozóne je na ústupe a ekonomický rast je naopak veľmi slabý. "Ponúkajú sa tu isté receptúry, čo by sme mali robiť ďalej. Ale pre nás je dôležité, aby sme mali istotu v tom, že nebudeme musieť svoje kroky v budúcnosti revidovať," podčiarkol. ECB podľa neho stále nemá istotu, že pokles inflácie na jej cieľ okolo úrovne 2 % je udržateľný. Riziká naďalej pretrvávajú v cenách služieb a energií. Predpoklad razantného poklesu inflácie v eurozóne je totiž založený na tom, že ceny služieb v budúcom roku významne poklesnú.

"Keďže nemám krištáľovú guľu, tak neviem povedať, či sa tento predpoklad splní. Ak sa splní, tak môžem povedať veľmi smelo, že áno, sme na tej správnej ceste a je správne, že pokračujeme so znižovaním sadzieb a všetko je v poriadku. Ale ak sa nesplní, tak by som sa nerád dostal do situácie, že budeme musieť revidovať naše možno aj predčasné rozhodnutia," doplnil Kažimír. V tejto chvíli sú podľa neho otvorené všetky scenáre a ECB sa bude rozhodovať na základe najaktuálnejších informácií a dát.

Rada guvernérov ECB na svojom predchádzajúcom septembrovom zasadnutí rozhodla o znížení kľúčovej sadzby z vkladov na 3,5 % z 3,75 %. Zredukovala aj úrokovú sadzbu pre hlavné refinančné operácie na 3,65 % a jednodňové refinančné operácie na 3,90 %. Všeobecne sa očakáva ďalšie znižovanie sadzieb, jeho presné načasovanie však nie je isté.