FOTO Biela noc ponúka návštevníkom aj možnosť vrátiť sa do detstva

Biela Noc 2024 (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Do hlavného mesta sa v piatok vracia multižánrový festival Biela noc. Jubilejný 10. ročník podujatia v Bratislave ponúkne návštevníkom spolu so súčasným umením aj atmosféru detstva. Aspoň tak sa môžu cítiť, keď budú fúkať do detskej vrtuľky a sledovať, ako ich dych ovplyvní svetelný objekt Romana Mackoviča v priestoroch kaviarne Emil v Mirbachovom paláci.