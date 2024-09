Živnostenský zväz víta niektoré vládne opatrenia v rámci konsolidácie: Ktoré to sú?

Ilustračné foto (Zdroj: Jupiterimages)

Z pohľadu malých podnikov a živnostníkov sa podľa zväzu nepotvrdili obavy zo zhoršenia podmienok podnikania, pretože sa medzi konsolidačnými opatreniami nenachádzajú nijaké úpravy súvisiace s režimom paušálnych výdavkov alebo nárastom daňovo-odvodového zaťaženia. "Pozitívne hodnotíme navýšenie úrovne zdaniteľných príjmov pre malé podniky a živnostníkov na 100.000 eur, ktoré získavajú status mikrodaňovníka. Zároveň sa pre obchodné spoločnosti so statusom mikrodaňovníka zníži sadzba dane z príjmov zo súčasných 15 % na 10 %," zdôraznil v reakcii živnostenský zväz.

SŽZ podčiarkol, že v súvislosti so zavedením dane z finančných transakcií je potrebné počkať na detaily, ktoré definujú podmienky jej výpočtu a výberu. Pre malé podniky bude táto novinka s istotou predstavovať dodatočné finančné zaťaženie a vzhľadom na napätú nákladovú situáciu sú oprávnené obavy, že budú nútení prenášať tento druh dane do cien svojich výrobkov a služieb.

SŽZ víta obozretný prístup vlády

V rôznej miere prispeje podľa zväzu v jednotlivých malých podnikoch k finančnému zaťaženiu nárast dane z motorových vozidiel a zvýšenie sadzby dane z pridanej hodnoty. SŽZ víta obozretný prístup vlády SR pri príprave konsolidačných opatrení, ktoré zohľadňujú charakter podnikateľského prostredia na Slovensku, kde malé a stredné firmy vrátane živnostníkov tvoria 99 % všetkých podnikateľských subjektov a zamestnávajú tri štvrtiny pracovnej sily.

Mínusom vo výške 45 miliónov eur pre štátnu kasu v rámci konsolidácie bude podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) podpora malého podnikania, a to zníženie dane z príjmu právnických osôb s ročnými príjmami do 100.000 eur, pre pokles sadzby z 15 % na 10 %. "U živnostníkov sa zachová daň z príjmu na úrovni 15 %, hranica zdaniteľných príjmov sa však zvýši ročne zo 60.000 na 100.000 eur. To zníži príjmy rozpočtu o 4 milióny eur. Zrážková daň z dividend sa zníži z 10 % na 7 %, s dopadom na rozpočet v hodnote 5 miliónov eur," dodal 17. septembra Kamenický. SŽZ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je spoluzakladateľom Slovak Business Agency (SBA) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR.