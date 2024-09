MIMORIADNY ONLINE Deň 2: Dunaj by mal dnes v noci dosiahnuť 1. stupeň! Sužovať nás bude aj víchrica, TU sa vyzúri najviac

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky/Getty Images)

BRATISLAVA – V priebehu včerajšieho dňa mali slovenskí hasiči plné ruky práce. Na viacerých miestach odčerpávali vodu, najmä v okrese Malacky. Povodňovú situáciu na viacerých územiach sleduje aj polícia. Podľa SHMÚ by však zrážky mali trvať až do nedele.

21:35 Hladina slovenského úseku Moravy a Dunaja (najmä hornej časti) počas soboty prudko stúpla a v profile Kopčany a Moravský Svätý Ján už vodný stav prekročil úroveň 1. SPA, informuje SHMÚ na sociálnej sieti. Zrážková činnosť v rakúskej časti povodia Dunaja a v povodí Moravy neustáva a mala by v rôznych intenzitách pokračovať aj počas noci, s prechodným zoslabnutím počas nedele. Podľa aktuálnych podkladov očakávame v najbližších hodinách ďalší výrazný vzostup a prekročenie stupňov povodňovej aktivity (SPA) na ďalších profiloch, napr. Bratislave. Na Dunaji treba počítať s vyššou povodňovou vlnou, akú sme zaznamenali v úvode júna tohto roka.

21:09 Mesto Bratislava sa bude snažiť čo najskôr sprejazdniť Devínsku cestu. Tá bola uzatvorená pre zosuv kameňov zo svahu. "V dôsledku zosuvu kameňov zo svahu na vozovku bolo nutné dočasne uzatvoriť Devínsku cestu medzi kameňolomom a Devínom. Krízový štáb v spolupráci s mestskými časťami, bezpečnostnými zložkami a dopravným podnikom rieši alternatívne možnosti obsluhy pre individuálnu automobilovú dopravu aj verejnú dopravu, konkrétne linku 29, ktorá je jedinou obslužnou linkou tejto mestskej časti," priblížil.

20:50 Na území okresu Skalica vyhlásil tamojší okresný úrad mimoriadnu situáciu. Dôvodom je pretrvávajúce nepriaznivé počasie. Samosprávy o tom informujú na sociálnej sieti."Dôležitým dôvodom vyhlásenia mimoriadnej situácie je efektívnejšie a rýchlejšie prijímanie opatrení a vykonávanie prác v súvislosti s predchádzaním alebo pri odstraňovaní prípadných škôd," priblížilo mesto Holíč.

19:28 Bratislavský samosprávny kraj (BSK) apeluje na rešpektovanie zákazu vstupu do záplavových oblastí. Ľudom tiež odporúča, aby sa vyhýbali nebezpečným miestam a dbali na osobnú bezpečnosť. Uviedol to na sociálnej sieti.

"Z dôvodu silného vetra sa odporúča nezdržiavať sa pod stromami, blízko elektrických stĺpov alebo iných nestabilných objektov, ktoré by mohli spadnúť. Rovnako obmedzte pohyb v lesoch, parkoch či horských oblastiach," odkázal.

18:32 Devínska cesta v Bratislave je v sobotu pre vysypané kamene obojsmerne neprejazdná. Obchádzka vedie cez Devínsku Novú Ves. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe.

18:25 Nepriaznivé počasie spôsobuje v meste Myjava zatiaľ len problémy lokálneho rozsahu. Samospráva o tom informovala na svojom webe po sobotnom zasadnutí krízového štábu, ktoré sa uskutočnilo na mestskom úrade."Na stretnutí zástupcovia samosprávy konštatovali, že napriek výdatným zrážkam, ktoré po krátkej nočnej prestávke opäť trvajú prakticky celý deň, súčasná situácia nie je kritická a riešia sa len lokálne problémy menšieho rozsahu," priblížilo mesto.

18:06 Profesionálni a dobrovoľní hasiči obcí zasahovali v sobotu od 6.00 do 17.00 h pre nepriaznivú poveternostnú situáciu v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) celkovo pri 60 udalostiach. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.

16:25 Viedenská cesta v Bratislave bude od soboty 18.00 h dočasne uzavretá. Dôvodom sú práce Slovenského vodohospodárskeho podniku na Tyršovom nábreží súvisiace s ochranou pred nepriaznivými účinkami rieky Dunaj. Informovala o tom bratislavská polícia."Vodičov v tejto súvislosti vyzývame, aby sa riadili prenosným dopravným značením a taktiež aby rešpektovali pokyny polície," apelovala na sociálnej sieti.

15:47 Na viacerých miestach Bratislavy sa budú cez víkend stavať protipovodňové zábrany. Slovenský vodohospodársky podnik bude hradenie v sobotu realizovať pozdĺž rieky Morava medzi mestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves, v nedeľu bude pokračovať na ďalších miestach. Informoval o tom hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Deklaroval, že s ľuďmi s nehnuteľnosťami v záplavových oblastiach budú miestne úrady a záchranné zložky komunikovať.

15:43 Mimoriadna zrážková situácia na Slovensku pokračuje. Najvyššie úhrny zrážok možno očakávať v priebehu soboty a najbližšej noci, respektíve nedele (15. 9.) rána, keď môže spadnúť do 30, ojedinele až do 80 milimetrov zrážok. V platnosti naďalej platia výstrahy tretieho stupňa pred dažďom pre okresy Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Na sobotňajšej tlačovej besede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) o tom informovala meteorologička Jana Potanková.

15:18 Počasie komplikuje situáciu na cestách v Trnavskom kraji. Trnavskí policajti na sociálnej sieti informovali, že cesta II/501 medzi Cerovou a Prievalmi je stále zaplavená a ťažko prejazdná. Cesta III/1144 k hraničnému prechodu Moravský Sv. Ján-Hohenau je uzavretá a na ceste II/590 Petrova Ves-Šaštín Stráže je veľké množstvo blata. „Žiadame vodičov, aby boli opatrní a situáciu na cestách nepodceňovali,“ uviedli policajti.

15:14 Pozor si počas víkendu treba dávať okrem dažďov aj na silný vietor. Zosilnieť má pre rozdiel v tlaku vzduchu, ktorý zosilnie pre tlakovú níž, ktorá sa bude v noci z južného Poľska cez Žilinský kraj nad Podunajskú nížinu presúvať ďalej na juh. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s tým, že silný vietor môže spôsobiť väčšie škody.

14:39 Vzhľadom na najnovšiu hydrologickú predpoveď, ktorá v Bratislave predpovedá tretí stupeň povodňovej aktivity na Dunaji, pristúpilo mesto aj k uzavretiu horného parkoviska na Tyršovom nábreží. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.Mesto priblížilo, že autá, ktoré na parkovisku ostali po 14.00 h, budú premiestnené na parkovisko P+R Černyševského a po naplnení kapacity na P+R Macharova.

14:30 Tlačová konferencia SHMÚ o súčasnej a očakávanej meteorologickej a hydrologickej situácii na najbližšie dni.

14:11 Do nedele (15. 9.) rána by malo spadnúť do 30 milimetrov zrážok, ojedinele, najmä na krajnom západe okolo 50 milimetrov. Po zvyšok dňa očakáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na Morave a na Dunaji ďalší výrazný vzostup. Upozornil na to sociálnej sieti.

S rozvojom zrážkovej činnosti možno v sobotu počítať v najbližších hodinách, pričom sa lokálne vyskytnú aj silnejšie prehánkové lejaky. "Najviac zrážok očakávame na krajnom západe a severe, kde budú zosilnené vplyvom návetria," priblížil SHMÚ.

13:40 Silný dážď by mal vo večerných hodinách výrazne naberať na intenzite, predovšetkým na západnom Slovensku, kde sa očakáva vylievanie prvých potokov a riek, informuje portál imeteo.sk. "Intenzita zrážok by v priebehu dnešného popoludnia mohla mierne zoslabnúť z intenzity 5 mm za hodinu na 2 mm za hodinu, ale večer začnú zrážky výraznejšie silnieť a pršať môže lokálne s intenzitou až cez 10 mm za hodinu," píše portál. Najkritickejšia situácia bude na Záhorí.

13:36 Polícia v priebehu soboty pravidelne kontroluje situáciu a podmienky v blízkosti riek Morava a Dunaj. Cestné úseky v Bratislave, ktorých zjazdnosť je počas daždivého počasia obvykle problematická, sú zatiaľ bez obmedzení. Informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková."Policajné hliadky v spolupráci s Hasičským a záchranných zborom a Mestskou políciou Bratislava sú aj naďalej vysielané k udalostiam spojeným s pádom stromov a konárov na cesty a motorové vozidlá," priblížila polícia. Občanov upozorňuje, aby sa nezdržiavali v blízkosti stromov a taktiež aby pod nimi neparkovali svoje vozidlá.

13:27 Mesto Žilina odporúča obyvateľom, aby vzhľadom na vydané výstrahy pred silným vetrom a vetrom na horách v sobotu a nedeľu (15. 9.) do obedných hodín obmedzili pobyt vonku. Týka sa to najmä lesného a horského prostredia. Informovala hovorkyňa Žiliny Zuzana Ondrášová. V okrese Žilina sa na horách ojedinele očakáva výskyt silného vetra. Ten dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 90 a 105 kilometrov za hodinu, čo je silná až mohutná víchrica. Výstraha platí do nedele 12.00 h.

13:24 Profesionálni a dobrovoľní hasiči z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zasahovali počas piatka (13. 9.) pri 82 spadnutých stromoch, množstvo z nich spadlo aj na zaparkované vozidlá. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči. "Všetkým občanom aj touto cestou odporúčame, aby svoje automobily zaparkovali, pokiaľ je to možné, v dostatočnej vzdialenosti od stromov či chatrných budov," upozornil hovorca.

13:15 Prívalový dážď spôsobil pád jednej z hlavných vetiev obrovskej sofory japonskej, ktorá sa nachádza v areáli Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach. Múzeum na sociálnej sieti uviedlo, že sa, naštastie, nikomu nič nestalo. Problém rozbujnenej dreviny však riešia už niekoľko rokov. "Naše obavy sa čiastočne naplnili už teraz. Vodou nasiaknutá koruna sa extrémne ohla a odhalila zrejme prehnitý a nestabilný kmeňový základ stromu," uviedlo VSM. Hoci bol strom dlhé roky pýchou historického centra, zrejme je podľa múzea čas myslieť aj na ochranu zdravia, majetku i kultúrnych hodnôt.

12:52 Členovia Hasičského a záchranného zboru pokračujú v stavaní protipovodňových bariér v Malých Levároch a výstavbou protipovodňových bariér v Holíči. V obci Vysoká pri Morave prebieha sanácia priesakov a spevňovanie ochrannej protipovodňovej hrádze.

12:48 Vojaci aktuálne pomáhajú s ukladaním vriec s pieskom k hrádzi rieky Morava v obci Vysoká pri Morave (okres Malacky). Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti priblížilo, že v tejto lokalite je nasadených 25 vojakov.

11:50 Výrazná zrážková činnosť bude pokračovať aj dnes, informuje SHMÚ. Očakáva sa aj prekročenie stupňov povodňovej aktivity. 24-hodinové úhrny zrážok dosiahli k 11:00 väčšinou hodnoty v intervale 10 až 45 mm, ojedinele na miestach zasiahnutých prívalovými zrážkami aj viac. Ďalší rozvoj zrážkovej činnosti má nastať v najbližších hodinách, pričom sa lokálne vyskytnú aj silnejšie prehánkové lejaky. Najviac zrážok očakávame na krajnom západe a severe, kde budú zosilnené vplyvom návetria. Do nedele rána by malo spadnúť do 30 mm, ojedinele, najmä na krajnom západe okolo 50 mm zrážok. Po zvyšok dňa očakávame očakávame na Morave a na Dunaji ďalší výrazný vzostup.

11:40 Hladiny riek Dunaj a Morava v Bratislavskom kraji stúpajú. Tretí stupeň povodňovej aktivity v súčasnosti dosiahli vo Vysokej pri Morave a v bratislavských mestských častiach Devínska Nová Ves a Staré Mesto. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj na sociálnej sieti s tým, že pre nepriaznivé počasie prijali viaceré opatrenia.

Stav rieky Dunaj z nábrežia Eurovea (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

11:33 Situácia v Lamači.

11:20 Viaceré obce v Senickom okrese hlásia napriek nepriaznivému počasiu relatívne pokojnú situáciu. Potoky a rieky sa zväčša držia vo svojich korytách. V dôsledku silného dažďa starostovia evidujú najmä zaplavené záhrady. Možné riziká vnímajú najmä v súvislosti s avizovaným silným vetrom.

10:30 V Bratislave na nábreží Dunaja je uzavreté spodné parkovisko Tyršák – Lunapark. Umožnený je len výjazd z parkoviska, informujú predstavitelia Bratislavského kraja na Facebooku. Tok Blatiny v Pezinku prekročil hladinu zodpovedajúcu stupňu povodňovej aktivity. Mesto Senec v spolupráci s pracovníkmi firiem s čerpacími zariadeniami preventívne odčerpávalo vodu z miest, kde by mohli vzniknúť problémy.

10:00 Pre bratislavský úsek Dunaja má od nedele (15. 9.) rána platiť tretí stupeň povodňovej aktivity. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) po sobotňajšom zasadnutí krízového štábu. O vyhlásenie ich podľa jeho slov požiadal Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý chce začať stavať hrádze v hlavnom meste.

9:55 Pre rieku Morava bude v sobotu od 10.00 h platiť tretí stupeň povodňovej aktivity. Informovali o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po sobotňajšom zasadnutí krízového štábu. Situácia na rieke je však podľa ich slov v sobotu pokojnejšia a k vyliatiu by nemalo prísť.

9:40 Druhé zasadnutie Ústrednej povodňovej komisie za účasti podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu, ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka.

9:30 Na väčšine Slovenska treba aj v sobotu počítať s výdatným dažďom. Očakáva sa najmä na západnom a strednom Slovensku. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého až tretieho stupňa. Platia predbežne do pondelka (16. 9.). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom na webe.

Meteorológovia okrem dažďa upozornili aj na hroziace povodne. Vydali preto hydrologické výstrahy prvého až tretieho stupňa, najvyššie platia pre okresy Skalica, Senica, Myjava a Malacky. Cez víkend treba okrem dažďov rátať aj so silnejším vetrom, a to najmä na západnom Slovensku. Vydané sú výstrahy prvého aj druhého stupňa. Vo viacerých lokalitách si treba dávať pozor aj na vietor na horách.

9:14 Profesionálni aj dobrovoľní hasiči zasahovali od piatka (13. 9.) do soboty rána pre nepriaznivú poveternostnú situáciu v Bratislavskom kraji (BSK) 124-krát. Informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči."Príslušníci hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy zasahovali 51-krát, príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Malackách zasahovali dvakrát a príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku zasahovali trikrát. V ostatných prípadoch zasahovali členovia dobrovoľných hasičských zborov," priblížil.

8:55 Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) zasahovali od piatkového (13. 9.) do sobotného rána v súvislosti s nepriaznivým počasím celkovo 103-krát. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave Lena Košťálová."Išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, naklonených stromov, ktoré ohrozovali premávku a odčerpávanie vody," priblížila hovorkyňa s tým, že do zásahov sa okrem profesionálnych hasičov zapojili stovky členov dobrovoľných hasičských zborov.

8:25 Ľudia nemajú počas záplav vstupovať do tečúcej vody. Tá už má pri 15 centimetroch hĺbky silu zhodiť ich z nôh. Rovnako netreba zostávať ani na mostoch, keďže ich môže tečúca voda strhnúť. Apeloval na to Slovenský Červený kríž (SČK). "Neskúšajte predbehnúť záplavovú vlnu. Voda môže mať rýchlosť desať až 20 kilometrov za hodinu. Ak ste sa nestihli evakuovať, dostaňte sa na vyvýšené miesto vo vašom okolí a počkajte na pomoc," odkázal na sociálnej sieti.

7:23 Na trati Oravskej lesnej železnice bude tento víkend premávať dieselová lokomotíva s pripojeným krytým vykurovaným vozňom. Súvisí to s avizovaným nepriaznivým počasím. Informovali o tom z Oravského múzea, ktoré je správcom expozície."Jazdy budú prebiehať podľa aktuálneho cestovného poriadku. Kapacita vozňa je obmedzená, preto odporúčame si jazdu vopred rezervovať," dodali múzejníci.

7:16 Správa Tatranského národného parku (TANAP) upozorňuje na možné riziko zvýšenia hladiny riek a potokov počas víkendu. Na nadchádzajúce dni boli totiž vydané meteorologické a hydrologické výstrahy. Prudké a náhle dažde môžu so sebou priniesť mimoriadne silné zrážky a situácia sa tak môže rýchlo meniť aj v horách. Správa TANAP-u v tejto súvislosti uviedla, že aj z malého horského potoka sa v krátkom čase stáva neprekonateľná bariéra, či dokonca život ohrozujúca riava divokej vody, ktorá strhne i okolitý terén, konáre, skaly a pôdu.

6:00 Na Záhorí už frontálne zrážky ustali, zrážkové úhrny ďalej pribúdajú s intenzitou v blízkosti Malých Karpát 1-2 mm/h, informuje SHMÚ.

