Poslanci za KDH sa nezúčastnia na voľbe členov Rady STVR

Milan Majerský (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičné KDH sa nezúčastnia na voľbe členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) v parlamente. Považujú to za frašku s vopred jasným výsledkom v prospech vládnej koalície. Uviedol to člen parlamentného výboru pre kultúru a médiá Jozef Hajko (KDH).

"Nemáme dôvod legitimizovať Radu STVR, ktorá vznikla na základe zákona, s ktorým sme nesúhlasili a ktorá je účelovo obsadzovaná ľuďmi, poplatnými vládnym politickým stranám," skonštatoval.

Opätovne skritizoval zmeny v telerozhlase aj vymenovanie členov rady šéfkou rezortu kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS). "Jedným z členov rady sa totiž stal generálny tajomník ministerstva kultúry Lukáš Machala, ktorého v účelovom výberovom konaní vybrali dokonca jeho priami podriadení," podotkol.

Parlamentný výbor pre kultúru a médiá v utorok prerokoval zoznam kandidátov na päť zatiaľ neobsadených postov v Rade STVR. Do voľby v pléne posunul menoslov so 44 kandidátmi. Uskutočniť by sa mala na aktuálnej septembrovej schôdzi. Štrajkový výbor STVR žiada pozastavenie voľby v parlamente. Argumentuje netransparentnosťou a konfliktom záujmov pri výbere kandidátov menovaných ministerkou kultúry. Poukazuje pritom najmä na menovanie Machalu do rady.