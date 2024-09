MIMORIADNY ONLINE Deň 6: Tragédia v Devíne! V jednom zo zatopených domov našli mŕtveho muža (†73)

(Zdroj: Facebook/Mesto Komárno - Komárom Város, TASR - Milan Drozd, FB/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Hladina Dunaja v Bratislave pri Eurovei v stredu popoludní (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Sledujeme ONLINE

Načítať nové správy

16:10 V Bratislave dosahuje hladina Dunaja výšku 981 cm. V treťom povodňovom stupni bude určite aj počas štvrtka.

15:45 Súčasná povodňová situácia na rieke Morava patrí k letno-jesenným povodniam a je spôsobená viacdennými regionálnymi extrémnymi zrážkami. Podobná situácia sa vytvorila nad horným tokom Moravy pred 27 rokmi. Tohtoročná kulminácia povodne v stanici Moravský Svätý Ján prekročí kulminačný prietok povodne z roku 1997 a hladina povodne bude vyššia. Uviedla to Pavla Pekárová z Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied (SAV). Hydrológovia SAV vypracovali vedeckú štúdiu k aktuálnemu stavu povodia rieky Morava. Celý článok si prečítate tu >>

15:35 Na Baltskej ulici v bratislavských Podunajských Biskupiciach sa prepadla časť vozovky. Upozorňuje na to mestská časť na sociálnej sieti. "Pracovníci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti skúmajú príčinu. Podľa prvých zistení ide zrejme o poruchu súkromnej kanalizačnej prípojky z Podzáhradnej ulice," približuje samospráva. Miesto prepadu je momentálne prekryté oceľovými platňami. Mestská časť vyzýva na opatrnosť pri prechádzaní daným úsekom.

🚨 Dôležitý oznam! Na Baltskej ulici č. 9 došlo k prepadu časti vozovky. Prechádzajte, prosím, týmto úsekom opatrne.... Posted by Podunajské Biskupice - oficiálna stránka mestskej časti on Wednesday, September 18, 2024

15:15 V utorok (17.9.) našli v jednom zo zatopených domov v Devíne telo 73-ročného muža. Informuje o tom TV Joj s tým, že nebohý muž mal ležať tvárou dole v približne 50 centimetrovej vode. Žil sám, pričom nešťastie sa údajne stalo v čase, keď išiel odčerpávať vodu z pivnice. "Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ktorý vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonanie zdravotno-bezpečnostnej pitvy," priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Polícia podľa nej v tejto veci začala stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

14:55 Mestský park v Galante je od stredy opäť otvorený pre verejnosť. V dôsledku nedávnych poveternostných javov však stále existuje riziko pádu konárov. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti. "Prosíme návštevníkov, aby boli obozretní, najmä v okolí stromov a detského ihriska, a dbali na svoju bezpečnosť," priblížila samospráva.

14:05 Poľsko zvýši počet príslušníkov bezpečnostných zložiek a armády v rámci príprav na blížiacu sa povodňovú vlnu, ktorá by mala do piatku zasiahnuť ďalšie poľské mestá na juhozápade krajiny. Oznámil to v stredu poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamys. Dodal, že na pomoc pri protipovodňových operáciách už bolo vyslaných 10-tisíc príslušníkov bezpečnostných zložiek a armády. Šéf poľského rezortu obrany zároveň priblížil, že do niektorých obcí a miest postihnutých živelnou katastrofou, ako sú Ladek-Zdrój, Stronie Slaskie a Klodzko, je potrebné občas dovážať pitnú vodu a potraviny vrtuľníkmi. Podľa poľského generálneho štábu v súčasnosti pomáha 19 vrtuľníkov s evakuáciu ľudí, ktorí uviazli pre povodne.

Pomoc potrzebna ale tylko celowa bo tak energia zmarnowana . Na miejscu jest fatalnie jest dużo potrzeb . Robię co moge;( Stronie Śląskie Dam znać jak pomóc bo narazie jest chaos. Służby robią co mogą Posted by Marek Stan on Tuesday, September 17, 2024

13:40 V Bratislavskom kraji platia stále dopravné obmedzenia. V okrese Bratislava IV je v Devínskej Novej Vsi Istrijská ulica ťažko prejazdná a neodporúča sa prejazd. Devínska cesta v úseku od výjazdu na Dlhé Diely po Devín je neprejazdná. Neprejazdné je aj Slovanské nábrežie, ktoré je zaplavené. Devínske jazero aj Devínska cesta od Karlovej Vsi smerom na Devín sú tiež neprejazdné. Na Ulici Na Hriadkach medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou sa vykonávajú protipovodňové opatrenia – zahradenie cesty. V okrese Bratislava V je Viedenská cesta uzatvorená od výstaviska až po úsek pod Starým mostom a neprejazdná je aj ulica Kočánkova po Starý most.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

13:24 Počet obetí povodní v Česku sa zvýšil na štyri. Zatiaľ poslednou je seniorka z Kobylej nad Vidnavkou v okrese Jeseník. Ženu spolu s ďalšími seniormi evakuovali hasiči do blízkeho kultúrneho domu v sobotu večer. Tesne predtým, než prišla druhá povodňová vlna, sa však seniorka spolu s manželom rozhodli do svojho domu vrátiť. Ženu potom silný prúd strhol a podľa svedkov v priebehu sekundy "zmizla".

13:20 Ľuďom nachádzajúcim sa v zaplavených oblastiach možno pomôcť prakticky, ale aj emocionálne. Podpora z okolia im môže výrazne pomôcť pri zmiernení stresu a zvládaní krízy. Poukázala na to Liga za duševné zdravie. Celý článok si prečítate tu >>

Na snímke ľudia vystupujú z vojenského transportéra, ktorý preváža obyvateľov počas záplav medzi bratislavskými mestskými časťami Devín a Devínska Nová Ves (Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

13:10 Od štvrtka (12. 9.) do stredajšieho dopoludnia vyhlásili okresné úrady či samotné obce osem mimoriadnych situácií. Druhý alebo tretí stupeň povodňovej aktivity zároveň vyhlásili 66-krát. Uviedol to hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann. "Druhý stupeň povodňovej aktivity evidujeme v 43 prípadoch a tretí stupeň v 23 prípadoch," upresnil Neumann. Mimoriadna situácia podľa hovorcu v stredu dopoludnia platila v celom Bratislavskom kraji, ale aj v meste Štúrovo či v obci Chľaba a okrese Skalica. Odvolali ju zatiaľ iba v Hornej Marikovej.

12:40 Vážna situácia pretrváva aj na Záhorí. Rieka Morava pozvoľna stúpa, v obciach sa preto pieskuje. Presakuje zohorský kanál, vodu odčerpávajú. Stupavský potok sa síce roztrhol, avšak len v neobývanej oblasti. V Bernolákove sa zosunula pôda, situácia je však podľa informácií kraja stabilizovaná. Dobrou správou podľa Drobu je aj to, že sa podarilo zaceliť pretrhnutú hrádzu na potoku Malina. Zatvorený je Kaštieľsky park v Stupave aj park v Malinove. Uzavreté zostávajú naďalej aj oba cyklomosty cez rieku Morava.

12:36 V bratislavskom Devíne a Devínskej Novej Vsi sa povodňová situácia zatiaľ nezlepšuje. Devín je stále odrezaný od sveta, vyrážajú spodné vody a presakujú zábrany. Prioritou je zabezpečiť plynulé zásobovanie. Z Devínskej Novej Vsi sa obyvatelia taktiež vedia dostať len s pomocou armády kyvadlovou dopravou. "Morava a Dunaj v noci stúpli približne o desať centimetrov. Ústup by mal začať až k dnešnému večeru alebo ráno. Problémom však je, že rozvodnený Dunaj sa tlačí do koryta Moravy, čím ešte viac dvíha jej hladinu," približuje Droba. Kedy bude Devínska cesta opäť prejazdná, sa podľa Drobu odhadnúť nedá. Upozorňuje však na povodňovú turistiku. "Špeciálne na Devíne spôsobuje obrovské škody. Dunaj brázdia súkromné člny, ktoré vodu vytláčajú až do okien okolitých domov. Trpia tak ľudia, ktorí sú povodňami najviac zasiahnutí," zdôrazňuje Droba.

(Zdroj: SHMÚ)

12:30 Aktuálny pohľad na Dunaj v Štúrove na juhu Slovenska

12:20 Nitriansky samosprávny kraj v týchto chvíľach uzatvoril cestu do obce Chľaba v okrese Nové Zámky. Jediná prístupová cesta do obce je v správe NSK a kopíruje breh Dunaja. Obec zostane odrezaná od sveta niekoľko dní, stravovanie a zásobovanie obyvateľov zabezpečia Ozbrojené sily SR, informoval starosta Chľaby Gregor Izrael.

12:10 Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) hľadá dobrovoľníkov na pomoc po povodniach v Bratislave a na Záhorí. V rámci štvrtého ročníka Zelených dní (19. - 20. 9.) takto reaguje na situáciu po povodniach v Bratislavskom kraji. Dobrovoľnícke ponuky v lokalitách, ktoré povodne nezasiahli, budú realizované podľa plánu. Dobrovoľníkov na pomoc po povodniach bude BDC zapájať do aktivít podľa ich časových možností aj preferencií lokalít priebežne. Koordináciu dobrovoľníkov v teréne zabezpečí Dobrovoľná civilná ochrana, ktorá zastrešuje pomoc v postihnutých lokalitách v spolupráci so štátnymi zložkami. Zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít môžu záujemcovia vyplnením formulára na webovej stráne www.dobrovolnictvoba.sk. Nájdu tam zároveň aj neobsadené ponúkané aktivity.

Očakávané dlhodobé zrážky narobili v našom kraji viac škôd, ako sme čakali. 📢Dobrovoľníci, potrebujeme Vás! Pomôžte... Posted by Bratislavské dobrovoľnícke centrum on Tuesday, September 17, 2024

12:30 Aktuálny pohľad na Dunaj v Štúrove

12:07 Doručovanie poštových zásielok v bratislavskom Devíne nie je stále možné, avšak od stredy je už pošta BA 46 v Devíne otvorená.

12:04 Dopravná situácia sa na Slovensku vracia postupne do normálu. Na diaľniciach, rýchlostných cestách či v leteckej doprave aktuálne nie sú žiadne obmedzenia. Naďalej však zostávajú až do odvolania zavreté hraničné mosty medzi obcami Moravský Svätý Ján - Hohenau a Medveďov - Vámosszabadi. Letecká doprava funguje podľa hovorkyne bez obmedzení. Pri vodnej doprave sa situácia naďalej sleduje. "Očakávame zvyšovanie hladiny Dunaja v Komárne a Štúrove. Plavební inšpektori Dopravného úradu v týchto miestach monitorujú situáciu a v prípade potreby sú pripravení poskytnúť pomoc a súčinnosť plavidlám, ktoré sa v tejto lokalite nachádzajú," priblížil tlačový odbor rezortu dopravy.

12:00 Hladina Dunaja v Komárne v stredu o 11.45 h dosiahla 770 centimetrov, čo zodpovedá tretiemu stupňu povodňovej aktivity. Vodohospodári odhadujú, že Dunaj bude kulminovať v Komárne na úrovni 840 až 845 centimetrov.

(Zdroj: SHMÚ)

11:30 Z dôvodu zaplavených tratí ešte stále nepremávajú vlaky cez pohraničnú stanicu Čadca smerom do Prahy a späť, cestujúci by preto mali využiť spojenie do Česka cez Púchov. Touto trasou budú podľa neho odklonené aj nočné vlaky EuroNight linky Michalovce - Praha a späť až do odvolania. "Vlaky cez pohraničnú stanicu Vrbovce, a to trať Nové Mesto nad Váhom - Myjava - Veselí nad Moravou, premávajú len po stanicu Vrbovce, ďalej do Českej republiky sú odrieknuté. Vlaky cez ostatné hraničné priechody nateraz premávajú, avšak je potrebné počítať s vyššími meškaniami," uzavrel Drevický.

11:28 Vlaky v smere zo Slovenska do Maďarska a späť budú od stredy mimoriadne zastavovať na železničnej zastávke Chľaba. V stredu o tom informoval hovorca ZSSK Dominik Drevický. "Železničná spoločnosť Slovensko informuje cestujúcich, že od stredy 18. septembra je čiastočne obnovená železničná doprava na niektorých tratiach rakúskych železníc ÖBB," uviedol Drevický. Doplnil, že na pravidelnej trase Košice - Žilina - Bratislava Nové Mesto - Bratislava Petržalka - Viedeň a späť budú opäť prevádzkované vlaky IC 44/45. Rovnako je od stredajšieho rána obnovená aj prevádzka vlakov REX v smere Bratislava - Petržalka - Viedeň. Vlaky RJX 160/167 budú podľa hovorcu železníc minimálne do 24. septembra odrieknuté z dôvodu poškodenia infraštruktúry.

11:25 Mestská polícia Komárno sa aktívne zapája do preventívnych protipovodňových aktivít, popritom priebežne monitoruje situáciu v okolí protipovodňových hrádzí a v súčinnosti s ostatnými odbormi Mestského úradu Komárno vykonáva preventívne opatrenia za účelom odvrátenia prípadného nebezpečenstva. Informuje o tom samospráva.

(Zdroj: Facebook/Mesto Komárno - Komárom Város)

V súčasnosti policajti priebežne kontrolujú okolie protipovodňových hrádzí a uzatvárajú časti miestnych cestných komunikácií, kde hrozí, že sa Dunaj respektíve Váh dostane von z koryta a spôsobí nebezpečenstvo na cestách. Vyzdvihla tiež jej prínos aj počas nepriaznivého počasia, ktoré bolo spôsobené hustým dažďom a silným vetrom.

(Zdroj: Facebook/Mesto Komárno - Komárom Város)

11:10 Obyvatelia Malaciek postihnutí povodňami môžu požiadať o finančnú pomoc. "Ak vám veľká voda poškodila alebo zničila rodinný dom, byt alebo iné obydlie vrátane zariadenia, ktoré ste užívali v čase povodní, môžete požiadať o finančnú pomoc," píše na svojom webe mesto. Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať na podateľni Mestského úradu Malacky.

10:55 Povodňová vlna už dorazila do Maďarska a cez jeho územie bude prechádzať asi týždeň. Oznámil v stredu maďarský premiér Viktor Orbán. Zároveň informoval, že vláda, armáda, úrady i dobrovoľníci budú pracovať na ochrane oblastí, cez ktoré bude vlna prechádzať. Hladina Dunaja v hlavnom meste Budapešť by podľa premiéra mala kulminovať v sobotu poobede. Jej rekordná úroveň v minulosti bola 846 centimetrov a podľa Orbána sa očakáva, že teraz bude zrejme len o asi 40 až 50 centimetrov nižšie. Všetky prípravy na ochranu hlavného mesta pred blížiacou sa povodňovou vlnou majú byť dokončené do štvrtka. Situácia je v súčasnosti podľa Orbána najvážnejšie v obci Pilismarót pri hraniciach Slovenska, niektorých úsekoch cesty 11 na severozápade krajiny a Margitinom ostrove a Batthyanyho námesti v Budapešti.

10:45 V Komárne začína stúpať hladina rieky Váh. Aktuálne je na ňom vyhlásený prvý stupeň povodňovej aktivity.

(Zdroj: TASR - Milan Drozd)

(Zdroj: TASR - Milan Drozd)

(Zdroj: TASR - Milan Drozd)

10:30 Bratislavské Staré Mesto opäť otvára Grasalkovičovu (Prezidentskú), Medickú a Slubekovu záhradu. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti. "Po daždivej smršti, kedy sme preventívne zatvorili naše záhrady, sme urobili kontrolu bezpečnosti a oznamujeme, že sú opäť prístupné," konštatuje samospráva.

09:50 Dunaj v Devíne a Bratislave pokračuje v kulminácii aj v týchto chvíľach, pričom vodný stav o málo presiahol včerajšie maximá. Informuje o tom SHMÚ. Hladina Dunaja v Devíne sa dnes dopoludnia pohybuje okolo 910 cm a v Bratislave najčastejšie medzi 970 a 980 cm. "Priebeh kulminácie ovplyvňuje vysoký vodný stav na Morave, kde taktiež prebieha kulminácia. Pokles na rakúskom úseku (nad sútokom s Moravou) je zatiaľ len mierny, dôvodom je dotekanie prítokov a topiace sa zásoby snehu v Alpách. Vzostup hladiny naďalej pokračuje na úseku pod VD Gabčíkovo. Kulminácia pokračuje aj na strednom a dolnom úseku Moravy," informuje.

Dunaj v Bratislave o 09.45 h dosiahol výšku 978 cm (Zdroj: SHMÚ)

V hornej časti slovenského úseku Dunaja očakávajú hydrológovia aj naďalej kulmináciu s pozvoľným prechodom do mierneho poklesu, v jeho strednej časti nástup kulminácie a v dolnej časti ďalší vzostup až výrazný vzostup. "V hornej časti slovenského úseku Moravy pod sútokom s Dyje očakávame kulmináciu s prechodom do mierneho poklesu, v jej strednej a dolnej časti pokračujúce kulminácie vodných hladín. Vysoká hladina Dunaja bude spôsobovať spätné vzdutie dolných úsekov Váhu (1. SPA zaznamenávame v Kolárove), tiež aj Hrona a Ipľa," uvádza SHMÚ.

Rozvodnený Dunaj na Sihoti v Bratislave (Zdroj: Facebook/SHMÚ)

09:25 Počas utorka eviduje Hasičský a záchranný zbor v súvislosti s poveternostnou situáciou dokopy 68 výjazdov, z toho 45 v Bratislavskom kraji a 23 v Trnavskom kraji. Zasahovalo 67 profesionálnych a 191 dobrovoľných hasičov.

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

09:22 Devínska Nová Ves informuje, že Istrijská ulica zostáva pre osobnú dopravu uzavretá. "Komunikáciu budú využívať len záchranné zložky a mestská hromadná doprava," dodáva radnica.

09:20 Hasiči v stredu ráno zverejnili zábery na hrádzu za Zohorom

Hasiči zverejnili zábery na hrádzu za Zohorom (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

09:00 Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) zriadilo transparentný účet vzájomnej solidarity medzi samosprávami. Finančné prostriedky z účtu prerozdelí medzi obce a mestá zasiahnuté povodňami. Môžu naň prispieť iné samosprávy, ale aj samotní občania. Vytvorenie transparentného účtu schválila Rada ZMOS. Predseda ZMOS Jozef Božik na rokovaní združenia vyzval starostov a primátorov, aby sa do zbierky zapojili symbolickou sumou jedného centa na obyvateľa.

"V prípade šesťtisícovej samosprávy je to čiastka 60 eur. V prípade 20-tisícového mesta je to 200 eur. Rada ZMOS zároveň odsúhlasila, že z rozpočtu ZMOS prispejeme za všetky členské obce do 500 obyvateľov, čo činí sumu približne 3000 eur. Tieto malé obce tak nemusia prispievať, pokiaľ sa nerozhodnú konať inak," vysvetlil Božik. Peniaze prerozdelí kolektívny orgán ZMOS na základe odporúčaní predsedov regionálnych združení miest a obcí.

07:56 V Devíne ešte v utorok neskoro večer plnili záchranné zložky aj miestni obyvatelia vrecia s pieskom. Radnica sa im cez sociálnu sieť poďakovala.

07:52 Cesta medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom zostáva uzatvorená až do odvolania. "Obyvatelia Devína sú naďalej prevážaní vojenským transportom," informuje radnica Devínskej Novej Vsi a obyvateľov prosí o trpezlivosť, opatrnosť a dodržiavanie pokynov polície. "Cesta sa otvorí, až keď hladina vody dostatočne klesne a bude bezpečné odstrániť protipovodňové zábrany," dodáva.

(Zdroj: Facebook/Devínska Nová Ves - oficiálna stránka)

(Zdroj: Facebook/Devínska Nová Ves - oficiálna stránka)

07:50 V platnosti zostávajú najvyššie stupne hydrologických výstrah. Výstrahy tretieho stupňa naďalej platia pre okresy Senica, Skalica, Malacky, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky-juh. Výstrahy druhého stupňa platia pre okres Myjava. Výstrahy prvého stupňa vydali pre okresy Pezinok a Galanta.

(Zdroj: SHMÚ)

07:45 Ako informoval iMeteo.sk, po rakúskom povodí Dunaja putuje ďalšia povodňová vlna a vine je topiaci sa alpský sneh. V rakúskom území sa našťastie rozplýva a zmierňovať by sa mala aj u nás. Jej prejavy sa ale ukázali na zvýšenej hladine Dunaja v Bratislave a jeho novom maxime.

Dunaj v Bratislave totiž dosiahol nový vrchol. V stredu o 02.15 h dosahovala jeho hladina výšku 983 cm, pričom ešte ráno o 7.00 h bola jeho výška 981 cm. Aktuálne je na úrovni hodnôt včerajšieho dňa, t.j. okolo 970 cm.

(Zdroj: SHMÚ)

Na juhu západného Slovenska sú v pozore

Na juhu západného Slovenska sú v pozore kvôli stúpajúcim riekam. Mestská polícia na ceste pri Váhu z bezpečnostných dôvodov uzavrela dopravu pre prípad, že by sa voda vyliala na cestu, informovala radnica po zasadnutí Okresnej povodňovej komisie v Komárne. Podľa predpovede by mal Dunaj v Komárne dosiahnuť výšku 840 až 845 centimetrov, informovali vodohospodári. Táto odhadovaná výška hladiny je v súlade s údajmi z Bratislavy a Devína v porovnaní s povodňami spred 11 rokov. V Komárne Dunaj kulminoval v roku 2013 na úrovni 889 centimetrov.

Na miestach, kde môžu byť záplavy, prijali majitelia nehnuteľností potrebné opatrenia. Prednosta Okresného úradu v Komárne Tomáš Nagy uviedol, že v prípade potreby môžu byť zmobilizovaní všetci hasiči kraja, pripravená pomôcť je aj armáda. "Zatiaľ však nie je dôvod na ich mobilizáciu, situácia je plne pod kontrolou," potvrdil.

V obci Chľaba vyhlásili mimoriadnu situáciu

V obci Chľaba v okrese Nové Zámky je od utorkového večera vyhlásená mimoriadna situácia. Hladina Dunaja stále stúpa a podľa hydrologických predpovedí by mala rieka v tejto oblasti kulminovať až vo štvrtok (19. 9.) v priebehu dňa. Po skončení krízového štábu Okresného úradu v Nových Zámkoch o situácii informoval Jakub Takáč z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Od utorka sú v Chľabe v pohotovosti aj dobrovoľní hasiči.

NA JUHU DUNAJ STÁLE STÚPA 🚨 V obci na juhu nášho kraja sa pripravujú na stúpajúcu hladinu Dunaja. Napĺňajú tam vrecia s... Posted by Nitriansky samosprávny kraj on Tuesday, September 17, 2024

Obec má pripravené vrecia naplnené pieskom, preventívne umiestnila aj hrádze na okraji obce, aby ochránila svoje územie. Jediná prístupová cesta do Chľaby v smere od obce Kamenica nad Hronom bude na základe rozhodnutia od stredy (18. 9.) uzatvorená až do odvolania. Od stredy zvážajú ľudí kyvadlovou dopravou z obce na železničnú zastávku a späť, potvrdil Takáč.

Najvyšší úhrn zrážok bol posledné dni v obci Pernek

Najvyšší úhrn zrážok, 386 milimetrov (mm), bol posledné dni v obci Pernek v okrese Malacky. Ide o viac ako polročný úhrn, ktorý by mal mať za obdobie 1991 až 2020 hodnotu približne 650 až 700 mm. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že ide zatiaľ o operatívne údaje od štvrtka (12. 9.) do pondelka (16. 9.). Úhrn cez 200 mm namerali aj na iných miestach Záhoria a tiež v Bratislave na Kolibe a v Mlynskej doline. "Bratislavské letisko bolo v závetrí Malých Karpát a tam spadlo o viac ako 100 mm menej dažďa. Úhrn viac ako 100 mm sa vyskytol aj v západnej časti Podunajskej nížiny, na severozápade Slovenska, v oblasti Šariša, či v Slovenskom raji a len výnimočne aj inde," priblížil SHMÚ.

(Zdroj: Facebook/SHMÚ)

Rozdiel 325 mm vznikol podľa odborníkov medzi stanicou Slovenský Grob na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát a stanicou Pernek na severozápadnom úpätí pohoria. V závetrí Karpát boli aj lokality na Honte, teda v okresoch Levice a Krupina. "V tejto oblasti sme zaznamenali aj najnižší úhrn zrážok počas týchto piatich dní. Konkrétne v obci Lontov spadlo len približne 36 mm, čo je dokonca menej ako priemerný mesačný septembrový úhrn," skonštatovali.