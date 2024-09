Slovensko nie je pripravené čeliť hrozbe klimatickej krízy, tvrdia experti

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Slovensko nie je pripravené čeliť hrozbe klimatickej krízy, a to pre nedostatočné zdroje a krízové riadenie. Na jej riešenie potrebuje celospoločenský prístup. Skonštatovali to experti z rôznych humanitných odborov, ktorí sa spojili do novej iniciatívy. K výzve expertov sa pridalo viac ako 100 osobností z rôznych vedných odborov a praxe. Informovala o tom Klimatická koalícia.