Sicília sa mení na hotové peklo: Takéto sucho ešte nezažili, vyschli jazerá, úroda je zničená a zvieratám hrozí utratenie!

Jazero Fanaco, ktoré zásobuje vodou veľkú časť južnej Sicílie vrátane mesta Agrigento. (Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini)

Poľnohospodári sa sťažujú na zdecimovanú úrodu a sedliaci pre nedostatok vody stoja pred ťažkým rozhodnutím, koľko svojich zvierat musia poraziť, kým ďalej pochudnú. Pre obyvateľov mnohých oblastí Sicílie, no najmä pre provinciu Agrigento je voda z vodovodu prísne na prídel. V dlhých radách stoja s kanistrami, aby si doniesli vodu z verejných zdrojov.

Najvyšší stupeň varovania a upozornenie pre dovolenkárov

V dovolenkovom raji panuje kvôli suchu dokonca núdzový stav. Taliansky inštitút pre ochranu životného prostredia (ISPRA) na stredomorskom ostrove medzitým vydal najvyšší stupeň varovania. Extrémny nedostatok vody vyvolali aktuálne veľké horúčavy aj stále neprichádzajúci dážď. Nemecké ministerstvo zahraničia aktualizovalo svoje cestovné odporúčania, aby dovolenkárov upozornilo na riziká plynúce zo sucha.

Sicília prežíva rekordné sucho, jazerá sa zmenili na bahnisté miesta (Zdroj: Profimedia.sk)

Sicílčania sa v uplynulých rokoch prispôsobili dlhým obdobiam sucha ako aj obdobiu bez dažďa. V cisternách umiestnených v podzemí alebo na strechách uchovávajú vodu a do odľahlých obcí vodu dodávajú veľké cisternové vozne. Ale akákoľvek snaha už toto leto nepomáha. Z pevninského Talianska priplávajú námorné cisternové lode, aby obyvateľov zásobili vodou.

Budúcnosť neprinesie zmenu, vody bude čoraz menej

Tento rok podľa údajov civilnej ochrany napršalo tak málo, ako už veľmi dlho nie. A prognózy na nasledujúce roky neveštia nič dobré. Podľa správy experta na životné prostredie z Palermskej univerzity Leonarda Nota bude v budúcnosti pršať čoraz menej často, ale o to prudšie, zatiaľ čo ľahších a trvalejších dažďov, ktoré prenikajú hlboko do podzemných vôd a nasycujú pôdu, bude ubúdať.

Ovce hľadajú vodu vo vyschnutom rybníku. (Zdroj: TASR/AP/Andrew Medichini)

Podľa expertov spôsobili nedostatok vody na Sicílii čiastočne aj ľudia. Rad vodovodov na ostrove je zanedbaných, kvôli čomu sa množstvo vody stratí. Okrem toho už roky chýbajú stratégie, ktoré by problém riešili. Experti sa sťažujú na nečinnosť politikov a zlé hospodárenie s vodou. Spolu s nedostatkom dažďa v zimných mesiacoch a vetrom to teraz ukazuje svoje trpké dôsledky.

Opatrenia sú súčasťou plánov, ale politici údajne nič nerobia

Poľnohospodári a obyvatelia sa sťažujú, že politici sa síce rok od roka predháňajú v plánovaných opatreniach, ale nakoniec sa podľa nič takmer nič nedeje. "Pýtam sa, čo robia politici," pohoršuje sa Giovanni Bonanno, ktorý u Agrigenta pestuje kaktusové figy. Vlády v Ríme a Palerme uvoľnili milióny eur. "To nie je to, čo potrebujeme. Potrebujeme lepšie priehrady a studne, "hovorí Bonanno. "Skutočný roľník miluje svoju pôdu. Chceme mať možnosť pracovať," hovorí pestovateľ.

Rozmrzenosť Sicílčanov zosilňuje to, že na jednej strane sú priehrady vyschnuté, na druhej strane sú v mnohých turistických oblastiach bazény naplnené po okraj. Jazero Fanaco, ktoré vodou zásobovalo niekoľko obcí, vysychá, najväčšie prirodzené jazero Sicílie Pergusa je tiež takmer vyschnuté.

Voda začala dochádzať aj prvým hotelom

Sicílske úrady sa snažia, aby si rekreanti nedostatok vody a sucha ani nevšimli. V obzvlášť silno zasiahnutom juhu Sicílie patrí pre turistov medzi najobľúbenejšie atrakcie predovšetkým takzvané chrámové údolie. Miestne úrady sa snažia turistov upokojiť, že sa nemusia obávať žiadnych následkov sucha. Zásobovanie vodou sa stalo prioritou. No podľa talianskych médií dochádza voda aj prvým hotelom.

Dopady na turizmus v aktuálnej situácii nie sú viditeľné, tvrdí zväz hotelierov Federalberghi. Zväz podnikateľov Confcommercio ale bije na poplach a varuje pred ohrozením turistického ruchu nedostatkom vody. Zväz vyzval, aby sa nepodceňovali dôsledky pre dôležitý zdroj príjmov Sicílie.

Hľadanie nových riešení, inak sa Sicília zmení na púšť

Vyvodia úrady z tohto extrémneho leta dôsledky pre nasledujúce roky? Predpovede odborníkov neveštia nič dobré. Niektorí predpovedajú, že tretina Sicílie by sa do roku 2030 mohla premeniť na púštnu krajinu. Leonardo Noto z Palermskej univerzity vo svojej správe predpokladá, že ostrov bude do konca storočia čoraz suchší a podobnejší púšti. Experti a obyvatelia Sicílie sa zhodujú v tom, že hospodárenie s vodou treba naliehavo zmeniť. Dovtedy musia Sicílčania hľadať nové riešenia. Niektorí si tento rok provizórne zbierajú vodu vo do starých nádob alebo zásobníkov na balkóne - okrem nádrží v podzemí, ktoré si zaobstarali už pred rokmi.