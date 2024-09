Politici o výročí prijatia Ústavy SR: Je to významný sviatok, uvádza minister Susko

Ústava Slovenskej republiky (Zdroj: archív TASR)

BRATISLAVA - Výročie prijatia Ústavy SR je významný sviatok, ktorý by sme si mali uctiť a pripomínať. Pri príležitosti Dňa Ústavy SR to povedal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Poukázal na to, že ústava je základný zákon štátu, ktorý upravuje základné práva a povinnosti.