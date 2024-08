Autobus plný detí havaroval na diaľnici R1! Vodič mu nedal prednosť

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Záchranná zdravotná služba NsP Brezno)

BANSKÁ BYSTRICA - Stáli pri nich všetci svätí. Autobus, ktorý viezol deti z Českej republiky do tábora, havaroval na diaľnici R1 na vjazde do Banskej Bystrice. Do cestu mu malo náhle vojsť auto. Jedno z detí potrebovalo prevoz do detskej fakultnej nemocnice, nikto ďalší sa nezranil.