Hrôzostrašná nehoda! FOTO Muž sa akoby zázrakom vytiahol zo zdemolovaného auta: Nechutné, čo urobili okoloidúci

(Zdroj: FB/HAKA - Hľadá sa auto krádeže automobilov)

Hrôzostrašná dopravná nehoda sa stala v sobotu 3.8. 2024 skoro ráno pred obcou Čižatice. Len 24-ročný muž nezvládol riadenie a vpálil do stromu. "Po prejdení ľavotočivej zákruty pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy nezvládol riadenie prešiel s vozidlom vľavo v smere jeho jazdy, kde zišiel mimo vozovky a pravou prednou časťou narazil do stromu," potvrdila hovorkyňa košickej polície. Po náraze auto zostalo zdemolované. Akoby zázrakom sa však vážne zranenému vodičovi podarilo z vozidla vyviaznuť a privolať si pomoc.

"Po dopravnej nehode sa mi podarilo dostať z auta cez okno a privolať si pomoc. Prišiel po mňa kamarát, ktorý býva v obci Čižatice a odviezol ma do nemocnice. Som hospitalizovaný v novej nemocnici so zlomenou chrbticou a pomliaždenými pľúcami," informoval o svojom zdravotnom stave vodič auta. To, čo sa stalo po nehode, ho šokovalo.

Bezvládneho muža, ktorý bojoval o svoj život, totiž okradli. "Na mieste, kde som ležal (krajnica), som mal v ruke svoju zlatú retiazku, ktorú som tam zabudol a ktorú si aj niekto, ten kto zastavil, privlastnil. Veľmi pekne vás chcem poprosiť o pomoc, prišiel som o auto, telefón a ešte aj o zdravie a bol by som rád, keby aspoň tá retiazka, ktora bola dar od môjho zosnulého deda, sa ku mne vrátila," zúfalo poznamenal muž a ľudí poprosil o akúkoľvek pomoc pri pátraní po jeho retiazke.

Polícia muža na mieste nehody nenašla. "Vodič z miesta odišiel. O pár hodín políciu o zranenej osobe po dopravnej nehode informoval personál nemocnice, podľa predbežnej lekárskej správy vodič pri dopravnej nehode utrpel ťažké zranenia s predpokladanou dobou liečby nad 6 týždňov. U vodiča bol nariadený odber biologického materiálu na zistenie prítomnosť návykových látok v organizme, nakoľko z miesta nehody odišiel preč a nebolo možné na mieste vykonať dychovú skúšku," dodala policajná hovorkyňa. Pri nehode vznikla škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 3000 eur. Bližšie okolnosti ako aj presná príčina vzniku dopravnej nehody, sú predmetom objasňovania.