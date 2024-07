Živnostníci, pozor: Novú výšku poistného treba uhradiť do TOHTO dátumu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Novú výšku poistného musia živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) uhradiť do 8. augusta. Týka sa to ľudí, ktorí si podali daňové priznanie za rok 2023 v riadnom termíne do 31. marca 2024. V pondelok o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.