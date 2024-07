Alarmujúce výsledky štúdie: Málo sexu môže zabíjať! Riziko je ešte vyššie, ak trpíte TÝMTO ochorením

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PENSYLVÁNIA – To, ako často by mal mať dospelý človek sex, závisí nielen od jeho veku, ale aj pohlavia. Dokázala to nedávna štúdia, ktorá upozornila na dôležitosť sexu obzvlášť v prípade žien. Ukázalo sa totiž, že ženy, ktoré sa tejto aktivite nevenujú tak ťažko, riskujú nepríjemné zdravotné problémy.

Vedci zistili, že ženy vo veku 20 až 59 rokov, ktoré mali sex menej ako raz týždenne, mali o 70 percent vyššiu pravdepodobnosť, že do piatich rokov zomrú z akejkoľvek príčiny, v porovnaní so ženami, ktoré mali sex viac ako raz týždenne. Tieto osoby mali zvýšenú hladinu proteínu spojeného so zápalom, ktorý môže spôsobiť poškodenie zdravých buniek, tkanív a orgánov. Štúdia publikovaná v časopise Journal of Psychosexual Health zahŕňala aj skupinu mužov, ale vedci pre denník Daily Mail uviedli, že u mužov tento vzťah nezistili. Tím dospel k záveru, že pre ženy je výhodné mať sex častejšie ako raz týždenne. Autori štúdie, lekárski výskumníci z Walden University v Pensylvánii, použili na novú štúdiu obrovskú databázu amerického Centra pre kontrolu chorôb (CDC).

Na účely tejto analýzy vedci zhromaždili údaje z národného prieskumu vrátane informácií o depresii, obezite, etnickom pôvode a hláseniach o sexuálnej aktivite od 14 542 mužov a žien. Do databázy boli zahrnuté aj odpovede na otázku: „Koľkokrát ste mali za posledných 12 mesiacov vaginálny alebo análny sex?“ Možnosti zahŕňali: nikdy, raz, dva až 11-krát, 12 až 51-krát, 52 až 103-krát, 104 až 364-krát a 365-krát alebo viac. Zo správ vyplynulo, že približne 95 percent účastníkov malo sex viac ako 12-krát za rok, pričom 38 percent ho malo raz týždenne alebo častejšie. Tím potom porovnal lekárske informácie s inou databázou CDC o úmrtiach.

Odborníci následne zistili, že u osôb, ktoré uvádzali nízku sexuálnu aktivitu a depresiu, vyskočilo riziko úmrtia o ohromujúcich 197 percent. „Jedinci s depresiou, ale s vysokou sexuálnou frekvenciou, nepociťujú škodlivé účinky depresie v takej miere,“ povedal pre Daily Mail vedúci autor štúdie Srikanta Banerjee. Poznamenal však, že toto zistenie závisí aj od pohlavia. „Zistili sme, že len medzi ženami existuje priaznivý účinok. Teória by mohla byť taká, že depresia ovplyvňuje mužov iným spôsobom ako ženy,“ povedal Banerjee. Je známe, že sex uvoľňuje endorfíny, ktoré môžu zabrániť vážnym zdravotným následkom. Bez ohľadu na pohlavie či vek však vedecký tím zdôraznil, že relatívne pravidelný sex môže byť prospešný pre väčšinu dospelých.

„Sexuálna aktivita je dôležitá pre celkové kardiovaskulárne zdravie, pravdepodobne v dôsledku zníženia variability srdcovej frekvencie a zvýšenia prietoku krvi,“ uviedli výskumníci. Nová štúdia však upozornila aj na zaujímavý zvrat: muži, ktorú sú nadmerne sexuálne aktívni, tiež nie sú v bezpečí. „Pri vysokej sexuálnej frekvencii bola u mužov šesťkrát vyššia pravdepodobnosť zvýšenej úmrtnosti ako u žien,“ skonštatovali vedci vo svojej štúdii.