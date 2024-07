Záhadná smrť manželov: Oslavovali narodeniny v hoteli, potom ich našli mŕtvych

Jordanovcov našli mŕtvych v hoteli v Mexiku. (Zdroj: GoFundMe)

Lindsay a Nick Jordanovci boli nájdení mŕtvi vo svojej hotelovej izbe v Cabo San Lucas v Mexiku 14. júla, kam cestovali s priateľmi z práce, aby oslávili Lindsayine 46. narodeniny, uvádza Reno Gazette Journal. Ich syn Deven Simms odvtedy prehrabáva a prekladá policajné záznamy a snaží sa zistiť, čo sa stalo.

Mexické úrady sa domnievajú, že smrť ich rodičov bola spôsobená drogami, ale v „každom dokumente“ sú nezrovnalosti o tom, koľko drog sa našlo a akého druhu. Ale pretože mexická polícia rozhodla, že ich smrť nebola podozrivá, rodina nemá možnosť vykonať nezávislú pitvu v USA.

„Teraz už viem, že sa to nikdy nedozvieme,“ povedal Deven pre Gazette Journal a poznamenal, že jeho otec nepil – takže nebolo možné uveriť, že by sa jeho rodičia mohli predávkovať drogami. „Boli tam aj s priateľmi z práce,“ povedal. "Nechceli ísť a urobiť to."

Deti rozprávali, ako sa rodičia tešili, že môžu ísť na výlet, a poslali im fotky z Mexika za prvé dva dni ich cesty. Vo svojom poslednom príspevku na Facebooku z 12. júla s fotografiami s výhľadom na bazén a oceán. Poslednú fotografiu páru, ktorý vyzeral šťastne a usmieval sa na obede v rezorte, urobil priateľ. "Boli šťastní, že môžu byť na tejto ceste," povedala ich dcéra Haley (19).

Osudný 14. júl

Ale 14. júla ráno Deven povedal, že priatelia jeho rodičov išli do hotelovej izby po tom, čo sa pár neukázal skoro ráno, aby prediskutovali plány. Potom ich odviedla polícia a personál hotela.

Deven povedal, že priatelia z práce mu potom zavolali, keď zistili, že ich rodičia zomreli. Potom zavolali Haley, aby jej oznámili zlé správy, a dohodli sa, že sa stretnú v dome ich rodičov v Reno v Nevade, aby povedali ich mladšej sestre Sammy (12), keď sa vráti domov z výletu s ich babičkou do Disneylandu.

(Zdroj: GoFundMe)

"Povedali sme to tak otvorene, ako sme len mohli," povedal Deven. "Nechcel som, aby mala otázky alebo aby hneď nevedela, že už nie sú medzi nami." Ale keď jej to povedali, utiekla z dvora cez dom a vliezla do auta svojej matky. Potom si sadla na miesto spolujazdca na príjazdovej ceste. "Tam sa v tej chvíli cítila najbližšie k mojej mame, pretože všade vozila Sammy," povedala Haley.

Poznamenala, že stála pri dverách auta, zatiaľ čo jej brat vyliezol na sedadlo vodiča. „Len sme ju chceli obkolesiť,“ povedala Haley. "Len sme chceli, aby vedela, že nie je sama."

Matkino bývalé pracovisko založilo profil na stránke GoFundMe, aby pomohlo podporiť deti Nicka a Lindsay, keď čelia výzve života bez rodičov. Jej cieľom je „zmierniť finančné bremeno počas tohto neuveriteľne ťažkého obdobia“ s finančnými prostriedkami určenými na pohrebné výdavky a podporu, aby pomohla vychovávať Sammy a pokračovať v jej wrestlingovej kariére.

V aktualizácii z minulého pondelka organizátor napísal, že príspevky pokryli ich výdavky na pohreb „a dodatočná podpora pomáha zabezpečiť stabilitu detí, keď sa prispôsobujú životu bez rodičov“. Do nedele večera vyzbierala viac ako 87 000 dolárov.