Publicista Hrabko o stretnutí Pellegriniho a Fica: Riešiť budú aj TIETO otázky! Jednu vec môže urobiť iba premiér

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini a premiér Robert Fico (Smer-SD) budú na svojom prvom oficiálnom stretnutí od atentátu pravdepodobne riešiť aj personálne otázky vrátane definitívneho obsadenia postu predsedu parlamentu a pozície riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Oficiálne stretnutie dvoch z trojice najvyšších ústavných činiteľov avizoval na koniec augusta Pellegrini. Podľa Hrabka bude definitívny termín takejto schôdzky závisieť od postoja premiéra, na stole je však viacero personálnych otázok, ktoré je treba riešiť. Pripomenul, že bývalá prezidentka SR Zuzana Čaputová otázku vymenovania riaditeľa SIS prenechala na svojho nástupcu, ani nový prezident však o nej dodnes nerozhodol. "Nehovorím, že má návrh vlády akceptovať a nehovorím ani to, že ho má zamietnuť, ale má o ňom rozhodnúť," pripomenul Hrabko, že vládny nominant Pavol Gašpar stále čaká na rozhodnutie hlavy štátu.

Na Slovensko už začali prichádzať prvé stíhačky F-16

Neobsadený ostáva aj druhý najvyšší ústavný post, pozícia predsedu Národnej rady SR, ktorú dočasne riadi jej podpredseda Peter Žiga (Hlas-SD) na základe poverenia bývalého predsedu, Petra Pellegriniho. Prezident v stredu (24. 7.) navštívil ministerstvo obrany a oboznámil sa s rozbiehajúcimi sa projektmi s cieľom obnoviť bojové spôsobilosti Ozbrojených síl SR. Keďže systém protivzdušnej obrany S-300 a staré stíhačky ruskej výroby Slovensko poskytlo Ukrajine, dočasne stratilo schopnosť chrániť svoj vzdušný priestor vlastnými silami. Na Slovensko však už začali prichádzať prvé stíhačky F-16 C/D Block 70 americkej výroby.

Objednané boli v roku 2018, ale ich výroba sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 omeškala. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) tiež informoval, že výsledky rokovaní o nákupe nového systému protivzdušnej obrany by mohli byť známe o niekoľko týždňov. Podľa Hrabka bude nákup nových zbraňových systémov nákladný a zaplatia ho daňoví poplatníci, ale Slovensko nemá inú možnosť, ak má byť schopné obrany. "Bezpečnosť je prvoradá a musia sa na ňu nájsť prostriedky," skonštatoval. Prezident upozornil, že Slovensko môže v reakcii na rozhodnutie Ukrajiny zastaviť tranzit ruskej ropy od spoločnosti Lukoil prijať odvetné opatrenia. Podľa Hrabka je to v prvom rade premiérska téma. "Toto je vecou vlád, našu vládu vedie Robert Fico a iba on môže napätie istým spôsobom utlmiť, alebo ešte viac eskalovať," uviedol Hrabko.