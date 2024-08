Bývalý šéf SIS Pčolinský: Počas bývalej vlády sa budoval policajný štát! Politici sa priživovali na kauzách

(Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

BRATISLAVA – Kauza Rozuzlenie, kde bol obvinený spolu so svojim nástupcom Michalom Aláčom a ďalšími, bol len pokus ovplyvniť výsledok posledných parlamentných volieb. Tvrdí, že vtedy zlyhal premiér Ódor a prezidentka Čaputová, čo obom zazlieva. Situáciu vtedy využili, hoci informácie mali aj od SIS. Tvrdí, že tajná služba žiadne kompromitujúce materiály nevytvárala a ukazujú to aj listinné dôkazy, ktoré v kauze Rozuzlenie existujú. V spoločnosti sa podľa jeho slov udržiaval naratív, že sú tu nejaké temné sily, ktoré bojujú proti vyšetrovaniu korupčných káuz, čo bol nezmysel. Nielen o kauzách, renomé Slovenska v zahraničí, ale aj o súkromí sme sa rozprávali s bývalým riaditeľom Slovenskej informačnej služby Vladimírom Pčolinským.

Po parlamentných voľbách 2020 ste sa na návrh Sme rodina stali riaditeľom SIS. Vo štvrtok 11. marca 2021 vás NAKA zadržala pre podozrenie z prijímania úplatku. 18. marca vás prezidentka odvolala. Bola SIS pod vašim vedením zneužívaná na politickú likvidáciu oponentov?

Určite nie. SIS pod mojím vedením si plnila svoje úlohy tak, ako jej káže zákon. Nepamätám si, že by sa niekto z politických oponentov alebo aj z koaličných politikov sťažoval, že ho SIS nejakým spôsobom likviduje.

Počas vášho pôsobenia sa začalo na verejnosti hovoriť o vojne v policajných zložkách. Začali ste ju vy a tajná služba?

Podľa môjho názoru tá vojna začala, keď policajný prezident za čias ministra Mikulca a jeho šéf inšpekcie zriadili špecializovaný tím Oblúk, aby preverili podozrenia o možných manipuláciách výpovedí trestných konaní. Až od tohto momentu nastali zásadné spory v rámci Policajného zboru.

Kto v období, keď ste šéfovali SIS zneužíval policajné zložky proti oponentovi?

Možno moja odpoveď niekoho prekvapí, ale nikto. Skupina policajtov a prokurátorov z Úradu špeciálnej prokuratúry si len išla voľnú jazdu. Častokrát fungovali spôsobom, že si povedali, koho chcú dostať a hľadali čokoľvek, čo by sa na neho našlo. To nie je len nejaká moja domnienka, ale realita, ktorá je preverovaná v súčasnosti orgánmi činnými v trestnom konaní. Viem presne, o čom hovorím.

Minulé volebné obdobie sa niektorí predstavitelia súčasnej vlády vyjadrovali v zmysle, že častokrát policajné zložky konali na pokyn Igora Matoviča a ďalších...

Na rozdiel od predstaviteľov Smeru si to nemyslím. A to počas minulého volebného obdobia som bol obvinený a vo väzbe. Politici sa na práci polície, a to v dobrom aj v zlom, iba priživovali. Robila to aj významná časť médií. Odborne sa to volá škodlivé sektárske zoskupenia. Bolo by dobré, keby sa tomu niekto venoval.

Kto z politikov sa najviac priživoval?

Stačí si pozrieť mediálne výstupy z tej doby. Vieme, kto vyrábal pexesá, kto odkazoval opozičným poslancom, nech šúchajú nohami a čakajú, kým si pre nich príde NAKA. Bolo tam X ďalších vecí. Vznikla aj veľmi nepríjemná vec, ktorú by som označil ako mediálna korupcia. Kedy vybraní ľudia z prostredia OČTK posúvali informácie neoprávneným osobám, čiže médiám. Bežalo tak online vyšetrovanie. Treba sa opýtať, prečo neprešiel polygrafom vtedajší šéf NAKA Ľubomír Daňko.

Prečo neprešiel?

To, čo som povedal predtým, naznačuje odpoveď na vašu otázku. Na druhej strane tieto médiá im v podstate poskytovali priestor na vyjadrenia, keď to potrebovali.

Napĺňal zákonné úlohy SIS a prišiel o renomé a kariéru

Na vaše miesto nastúpil Michal Aláč. Poznáte sa s ním dobre?

Dnes sa s ním už poznám dobre. Aj keď nepoznám jeho rodinných príslušníkov, iba z rozprávania. Michal Aláč je veľmi vzdelaný, rozhľadený a rozvážny profesionál, ktorý je aj veľmi vtipným človekom. To, že napĺňal zákonné úlohy SIS, ho v zásade pripravilo o kariéru a renomé. Dnes sa ukazuje, že jeho obvinenie bol vykonštruovaný nezmysel.

Komunikovali ste s ním počas obdobia, keď bol šéfom tajných?

Sporadicky áno. Tým, že som nemal možnosť mu odovzdať agendu, keď som odchádzal...

Ste si to neskôr vynahradili...

Áno. Niektoré veci som mu musel povedať, kto je kto v niektorých prípadoch, ktoré boli otvorené. Intenzívnejšie som s ním začal komunikovať po tom, ako bol odvolaný z funkcie riaditeľa SIS. Boli sme spolu v jednej zločineckej skupine. (úsmev)

Mali ste od neho informácie, na čom SIS robila? Respektíve zasahovali ste do chodu SIS, radili ste mu?

Tým, že som bol riaditeľom SIS, videl som, čo sa deje na Slovensku a v zahraničí. Vedel by som odhadnúť 50 percent aktivít, ktorým sa SIS v danom momente venovala. Iné veci som neriešil. Som vo veku, kedy sa nemontujem do vecí, za ktoré nemám zodpovednosť.

NAKA tvrdila, že SIS po nástupe Michala Aláča ďalej pracovala na kompromitácii policajných vyšetrovaní. Tajná služba nielen cielene vyhľadávala, ale aj vytvárala nepravdivé, kompromitujúce informácie týkajúce sa činnosti a osôb kooperujúcich v pracovnej skupine Očistec. Vytvárala SIS kompromitujúce materiály?

Nevytvárala. Ukazujú to aj listinné dôkazy, ktoré v kauze Rozuzlenie existujú. A rovnako na to poukazuje aj fakt, že všetci šiesti obvinení, už nie sú obvinení. Generálna prokuratúra konštatovala, že celé obvinenie bola fabulácia založená na dojmoch a nie na dôkazoch. Aj toto tvrdenie, ktoré ste citovali, je úplne rozporované rozhodnutím Generálnej prokuratúry. Ak SIS poskytovala OČTK alebo iným zákonným príjemcom informácie o dianí v Policajnom zbore, tak to bolo len na základe nasadených informačno – technických prostriedkov, ktoré schválil súd.

V máji 2021 sa začalo hovoriť o tajnej správe SIS, ktorá hovorí o manipulácií vyšetrovaní NAKA. Často ňou argumentovali politici Smeru a aj Sme rodina. Čo bolo v správe?

Správ bolo niekoľko. Keď som bol riaditeľom SIS, dával som v tejto veci aj trestné oznámenie. Rovnako som informoval pomerne široký okruh zákonných príjemcov. Po mojom zadržaní SIS posielala jednu alebo dve obsiahlejšie informácie. Samozrejme poskytla súčinnosť aj Policajnému zboru, keď si tím Oblúk vyžiadal informácie a ITP (informačno – technické prostriedky pozn. red.). Krátko na to bolo k týmto veciam tzv. tajné stretnutie v budove SIS. Následne na schôdzi NR SR bol riaditeľ SIS požiadaný, aby predniesol informáciu. Správu som prvýkrát videl minulý rok. Je totiž súčasťou spisu v kauze Rozuzlenie. Je tam len zlomok toho, čo sa nachádzalo v predchádzajúcich správach pre príjemcov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že správa hovorila o zvláštnych praktikách OČTK a niektorých spolupracujúcich osôb.

Jednoznačne zlyhal premiér Ódor a aj prezidentka Čaputová

Bývalému šéfovi SIS Michalovi Aláčovi prokuratúra nedávno zrušila obvinenie v kauze Rozuzlenie, pre ktoré prezidentka Čaputová a vtedajší premiér Ódor odvolali Michala Aláča. Vám obvinenie bolo zrušené dávnejšie v tejto veci. Podľa exministra vnútra Vladimíra Palka a vášho priateľa Rozuzlenie bolo stratou súdnosti vyšetrovateľov. Citujem ho: Obvinenie bolo v podstate reakciou na to, že SIS vypracovala správu o možných manipuláciách výpovedí svedkov v práci NAKA. No a toto vyšetrovatelia označili za založenie zločineckej skupiny a marenie spravodlivosti. Michal Aláč zvažuje trestné oznámenie. Ako ste na tom vy? Zvažujete to rovnako?

Moje trestné oznámenie v tejto veci je už niekoľko mesiacov tam, kde má byť. Predpokladám, že konanie v danej veci sa rozbehne. Aj keď donedávna tam existovala prekážka, lebo boli obvinené dve osoby, ktoré už obvinené nie sú. Myslím si, že teraz je čas na voľný priebeh spravodlivosti. K Rozuzleniu chcem povedať, aj keď nepôjdem do detailov, že išlo o pokus ovplyvniť parlamentné voľby. Celá tá vec sa odohrala šesť týždňov pred voľbami. Išlo o odstavenie Michala Aláča a Romana Konečného (riaditeľ NBÚ pozn. red.) z ich pozícií. Pri Romanovi Konečnom to bol problém, lebo je v zásade neodvolateľný v situácii, akej bol. Horšie to bolo pri Michalovi Aláčovi. Chceli sa dostať aj k informáciám, ktorými SIS disponuje.

Kto oni? O kom hovoríte?

O ľuďoch, ktorí stáli za kauzou Rozuzlenia. Sú to konkrétni vyšetrovatelia, prokurátori a aj konkrétni oznamovatelia protispoločenskej činnosti. Akurát je dosť divné, že oznamovatelia majú byť chránení preto, aby nemohli mať sankcie v zamestnaní. Ale „naša“ zločinecká skupina nebola ich zamestnávateľom. Aláč, Košč, Kaľavský a ani ja sme nezamestnávali Čurillu, Ďurku a ani ich rodiny. Je to značne pomýlené. Ďalšia vec je, že bola snaha o nastolenie policajného štátu, kedy policajti s niektorými prokurátormi mali rozhodovať o tom, kto môže a nemôže kandidovať a kto môže byť vo verejnej funkcii. Súčasťou toho celého boli vybrané médiá. Z môjho pohľadu tu veľmi jednoznačne zlyhal premiér Ódor a aj prezidentka Čaputová.

Ktorej politickej strane najviac vyhovovala kauza Rozuzlenie?

V spoločnosti sa udržiaval naratív, že sú tu nejaké temné sily, ktoré bojujú proti vyšetrovaniu korupčných káuz, čo bol nezmysel. Napríklad v kauze Očistec, kde som mal údajne mariť vyšetrovanie, sám som bol poškodený. Prečo by som ako poškodený maril vyšetrovanie prípadu?! Jednoznačne to malo prospieť tým, ktorí by zachovali existenciu NAKA v takej podobe, v akej bola. Rovnako to platí aj pre Úrad špeciálnej prokuratúry. A prípadne, aby vedeli nástrojmi trestného konania robiť politiku a aj personálnu politiku v bezpečnostných zložkách.

To znamená, že súčasnej opozícií?

Áno, súčasnej opozícií. Je dôležité ešte povedať, že pre niektorých predstaviteľov, napríklad policajného prezidenta Hamrana, ktorý sa výrazne mediálne angažoval v bielej košeli, to bol odrazový mostík do politiky.

Boli v tom čase Zuzana Čaputová a Ľudovít Ódor tendenčne informovaní a preto Aláča odvolali? Mali informácie len z jednej strany?

Nie. Mali informácie aj z SIS. Informácie dostávali. Do akej miery ich aj osobne konzultovali s riaditeľom SIS, neviem povedať. Nebol som pri tom a ani som sa o to nezaujímal. Išli v mediálnom trende. Treba si spomenúť, že vďaka čurillovcom a Hamranovi bol odvolaný minister Šimko, ktorý len kládol otázku, či je vhodné, že Ďurka, ktorého vyšetruje inšpekcia, by mal byť funkcionárom inšpekcie. To sú znaky policajného štátu.

Zneužili vtedajší premiér a prezidentka túto situáciu?

Využili ju. Urobili aj jednu pozitívnu vec. V čase, keď Michal Aláč išiel vypovedať, tak zasadala Bezpečnostná rada. A po nej prezidentka povedala, že ak by bol daný návrh na väzbu Michala Aláča a súd by povedal, že stíhanie je nedôvodné, v tom prípade by pristúpila k personálnym výmenám v Policajnom zbore SR. Fungovala úradnícka vláda a ona mala takéto možnosti. Zľakli sa. Hoci taký návrh bol už napísaný. Vyhotovoval sa v čase, keď som bol na výsluchu a Michal Aláč bol v policajnej cele. Nakoniec si to „nelajsli“, báli sa súdu. Ak by ten rozhodol, že je to nezmyslel, tak prezidentka by musela odvolať vedenie Policajného zboru. Práve to vedenie, ktoré na tlačovke s obrázkom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej hovorilo o temných silách. Bol to vymyslený balast, ktorý zároveň poskytoval paralelnú obhajobnú líniu pre čurillovcov. Čo bolo konštatované aj v rozhodnutí Generálnej prokuratúry.

Zazlievate premiérovi Ódorovi a prezidentke Čaputovej, že nepostupovali inak a boli vtiahnutí do jednej z bitiek policajných zložiek?

Áno, zazlievam.

Boris Beňa pred rokmi stratil pud sebazáchovy

Vo vyšetrovacej väzbe ste strávili 175 dní pre podozrenie z brania úplatku. Proti vám vypovedá váš námestník Boris Beňa. Stretli ste sa s ním odvtedy?

Nie. Naposledy som ho videl 1. decembra 2020, teda deň predtým, ako bol zadržaný. Odvtedy som sa s ním nestretol. Nepotrebujem vyhľadávať jeho spoločnosť, aj keď vzťahy predtým sme mali dobré. Zároveň vyšetrovateľ neumožnil, aby som sa zúčastňoval na úkonoch so svedkami v mojej trestnej veci. Stretávali sa s ním moji právni zástupcovia počas výsluchov.

V apríli ho zadržali v Konžskej demokratickej republike údajne pre špionáž. Svedčí vo viacerých kauzách a aj proti vám spolu s Ľudovítom Makoóm pre úplatok. Mnohí predpovedali, že celý váš prípad to skomplikuje. Čo to vo vašom prípade znamená? Pomôže vám to?

Nie. Myslím si, že po tom, ako Boris Beňa dosiahol vek 40 rokov, dnes už má okolo 52 rokov, stratil pud sebazáchovy.

Čo sa vtedy stalo?

V tom čase prešiel do SIS a robil tam niektoré veci, za niektoré bol už odsúdený. Niektoré sa ešte nevyšetrujú, lebo nebola vôľa. Dostal podmienku a odišiel za hranice. O tom, že nemá pud sebazáchovy svedčí aj fakt, že sa vyberie do Demokratickej republiky Kongo. Je to jeden z najzaostalejších štátov na svete, kde prebieha otvorená vojna s Rwandou, zrušili moratórium na zákaz trestu smrti, nefunguje justičný systém, sú rôzne tropické choroby a momentálne sa odtiaľ šíri epidémia opičích kiahní. A keď sa odtiaľ dostane, nechcem vedieť, ako to vyzerá vo väzení, tak novinárovi povie a zdôrazňujem, že v čase podmienky, že zaplatil 200 tisíc úplatok, aby sa dostal z väzenia.

Všimol si to niekto, že porušil podmienku?

Podľa mňa si to nevšimol nikto a nikto si to ani nechce všimnúť. Kto by s tým niečo robil?! Je to choré. Je to aj dôkaz, že by sa mal radšej vyhýbať mediálnym výstupom. Niekedy pomáha rozprávať menej, lebo toto je naozaj že samovražda.

Máte informáciu, čo v Demokratickej krajine Kongo naozaj robil?

Niektoré veci boli komunikované ním a aj jeho právnym zástupcom. Nie je podľa mňa v poriadku v takejto krajine riešiť hazard, prípadne riešiť nerastné bohatstvo danej krajiny. Tam sa veľmi rýchlo dostanete do problémov.

Spomenuli ste, že doteraz nebola snaha na vyšetrovanie niektorých jeho vecí v SIS, ktoré v minulosti boli.

Áno.

Skúste byť konkrétnejší. Kto nemal snahu to riešiť?

V rámci niektorých výsluchov som informoval o veciach, ktoré som sa dozvedel. Týkali sa od nezákonného sledovania a ďalších iných vecí. Vždy som dostal odpoveď, že sa tomu venuje NAKA Bratislava, no finálny výstup nebol. Rovnako som zistil, že existuje známy spis 80, tzv. technický spis, kde sa tiež nachádza výpoveď Borisa Beňu. Vypovedá tam o nejakej vlastnej trestnej činnosti a tomu sa tiež nikto nikdy nevenoval.

Prečo je podľa vás chránenou osobou?

Obdobie rokov 2020 až 2023 vytvorilo systém našich ľudí, ktorí sa volajú kajúcnici. Dostávali naozaj neprimerané výhody v rámci trestných konaní. Druhá vec je, že ďalšími našimi ľuďmi boli niektorí vyšetrovatelia z tretieho poschodia. Akonáhle začal niekto preverovať, čo robia, v tom momente boli ľudia likvidovaní a stíhaní. Tím Oblúk bol rozpustený. Bol označovaný ako anti tím.

Hovoríte o období 2020 – 2023. Je však august 2024. A vymenilo sa vedenie rezortu, ľudia v Policajnom zbore. Je snaha s tým niečo robiť?

Je snaha, ale tým, že nie som orgánom činným v trestnom konaní, ani minister vnútra, či šéf inšpekcie, tak sa len snažím podávať kvalifikované podania v daných veciach a chodím na predvolané výsluchy. Verím však, že niektoré veci sa pohnú.

Ste rád, že sa zmenila vláda?

Áno. No netvrdím, že toto je úplný ideál. Má k tomu dosť ďaleko. Dovolím si však povedať, že niektorí významní ústavní činitelia, ktorí tu minulé volebné obdobie pôsobili, boli extrémne nekompetentní.

Poviete aj mená?

Nie. Nechcem sa vyjadrovať ku konkrétnym menám. Bola to psychiatria.

Ako krajina máme veľmi zlé renomé, politici využívajú strach

Aké má podľa vás renomé SIS medzi zahraničnými partnermi aj po vašom zadržaní?

Otázka by mala byť položená tak, aké renomé má Slovenská republika medzi zahraničnými partnermi SIS po mojom zadržaní a zadržaní Michala Aláča. A hlavne vtedy, keď obidve obvinenia boli zrušené.

Aké má teda renomé Slovenská republika?

V tomto zmysle zlé. Stále som v kontakte s predstaviteľmi zo zahraničia, s ktorými som sa stretával v minulosti, keď som bol riaditeľom SIS. Pýtajú sa ma, čo ste vy za krajina?!

Zmení sa to niekedy?

Myslím si, že na Slovensku sa to nezmení. Tí, ktorí by mali mať nejaký cit pre štát, ho nemajú. Do politiky sa dostáva čoraz viac aktivistov a rôznych dobrodruhov, ktorí si neuvedomujú dôsledky niektorých krokov.

Keby ste dostali hypoteticky ponuku vrátiť sa na čelo SIS, zvážili by ju?

Vždy som prijímal výzvy doby. Ak by v nejakom čase prišla takáto ponuka, tak by záležalo v akom období a od koho. Potom by som ju zvážil. Kategorické vyjadrenia, že určite áno alebo určite nie, vám nedám. Som dosť starý na to, aby som v oblasti kariéry takto kategoricky postupoval.

Vyhovuje politikom atmosféra strachu, ktorá je na Slovensku?

Strach je jedna z najsilnejších emócií a vyhovuje politikom na celom svete, nielen na Slovensku. Je to emócia, na ktorú ľudia reagujú. Politici fungujú v schéme, ktorá sa zjednodušene dá popísať. Ide o prenasledovateľa, obeť a záchrancu. Prenasledovateľ je konkurenčný politik, obeť je vždy volič a záchranca je ten politik, ktorý emóciu strachu vzbudzuje. Strach musí personalizovať do osoby svojho politického súpera, aby to malo zmysel. To znamená, že pre voličov Smeru je strach progresívna ideológia a stelesnením sú mimovládky a PS. A platí to samozrejme aj pre druhú stranu. Pre voličov PS či SaS je hrozbou Smer, mafiánsky štát a Slovensko ako súčasť Ruska. Je to vec, ktorá funguje a mobilizuje voličov. Je to oveľa jednoduchšie, ako vysvetľovať zložitý program strany.

