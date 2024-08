VIDEO Pellegrini vymenoval za šéfa SIS Pavla Gašpara: Od opozície sa spustila vlna kritiky!

Prezident Peter Pellegrini vymenoval za šéfa SIS Pavla Gašpara (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok poobede vymenoval za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara. Urobil tak na návrh vlády. Pellegrini v príhovore okrem iného apeloval na funkčnosť kontrolných mechanizmov činnosti SIS na parlamentnej či vládnej úrovni, ako aj na úrovni iných štátnych orgánov. Poukázal na to, že občan SR si musí byť istý, že SIS je nielen funkčná, ale aj politicky nezávislá.

Slávnostný akt menovania riaditeľa SIS prezidentom Pellegrinim a jeho príhovor

Prezident Pellegrini vymenoval Gašpara za šéfa SIS. V príhovore mu zaželal veľa úspechov. Prezident zároveň Gašparovi zaželal, aby nikdy nemusel vysvetľovať podozrenia z nezákonného postupu SIS. "Želám vám, aby ste nadviazali práve na tie obdobia, kedy tajná služba bola naozaj tajná a na druhej strane zároveň funkčná," uviedol prezident.

"SIS má na poli bezpečnosti mimoriadne zodpovedné poslanie. SIS zbiera informácie o potenciálnych hrozbách či organizovanej trestnej činnosti. Zaznamenáva aj aktivity cudzích spravodajských služieb, odhaľuje možnú účasť na terorizme a zhŕňa aj poznatky o nelegálnej migrácii," opísal náplň práce SIS Pellegrini.

Podľa neho treba v súčasnosti brať vážne situáciu za hranicami na Ukrajine, migračné vlny ale aj vnútorné hrozby. "Predovšetkým stúpajúcu intenzitu prejavov nenávisti na sociálnych sieťach, aj v reálnom živote," dodal a poukázal na atentát na premiéra Roberta Fica. Považuje za dôležité, aby ľudia SIS dôverovali. "A jedným z predpokladov tejto dôvery je aj to, že budú fungovať aj kontrolné mechanizmy činnosti SIS. Tak na príslušnej parlamentnej úrovni, ako aj na úrovni vlády či iných štátnych orgánov," vyhlásil prezident.

"SIS musí plniť úlohy v prospech štátu, nikdy nie v prospech politikov či akýchkoľvek iných osôb, ktoré by chceli buď jej prácu ovplyvňovať alebo na jej práci parazitovať," dodal. Gašparovi želá, aby výsledkami jeho práce i jeho osobným pôsobením dokázal v občanoch vytvoriť istotu, že demokratické zriadenie ich vlasti a národnoštátne záujmy SR sú chránené aj na tomto poli. "A že ochrana týchto záujmov sa odohráva v súlade so zákonom, s demokratickými pravidlami a medzinárodnými zvyklosťami," dodal. Jediným záujmom, ktorým by sa mal šéf SIS riadiť, je záujem SR. Želá mu, aby prácu vykonával v prospech jediného nositeľa moci na Slovensku, ktorým je podľa Ústavy občan SR.

Gašpar sa poďakoval prezidentovi Pellegrinimu za vymenovanie za riaditeľa SIS a tiež vláde SR za nomináciu na túto funkciu. K svojim bližším plánom sa zatiaľ nechcel vyjadrovať. "V krátke dobe predstavím verejnosti koncepciu rozvoja SIS," dodal. Uviedol, že garantuje nezávislosť SIS.

Vláda vo februári odsúhlasila nomináciu bývalého štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara na šéfa tajnej služby. Pavol Gašpar bol doteraz námestníkom riaditeľa spravodajskej služby. Po zmene štatútu SIS získal kompetencie jej riaditeľa. V minulosti pôsobil na poste štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Bývalá hlava štátu Zuzana Čaputová prenechala menovanie nového riaditeľa tajnej služby na svojho nástupcu.

Reakcie opozície

Hnutie Slovensko vníma rozhodnutie vymenovať Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) ako totálne zlyhanie prezidenta SR Petra Pellegriniho. Taktiež ako zradu všetkých jeho voličov, ktorí mu uverili sľuby o tom, že bude nezávislým prezidentom. "Opäť sa ukazuje, že Peter Pellegrini je pripravený verne plniť záujmy jeho rodnej strany Smer aj v prezidentskom úrade. Vymenovaním Pavla Gašpara do čela SIS sa Pellegrini doslova vysmieva do tváre všetkým ľuďom na Slovensku, pričom koná v priamom rozpore s jeho sľubom o zjednocovaní krajiny," poukázala opozičná poslankyňa Veronika Remišová.

Vymenovanie Gašpara za šéfa SIS prezidentom je podľa SaS dôkazom, že Peter Pellegrini verne slúži len a len Ficovi a nie občanom Slovenska. Podľa podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej je vymenovanie Pavla Gašpara za šéfa SIS ďalší úder pre právny štát na Slovensku. „Osobitne po úspešnom útoku na premiéra by mal prezident vymenovať za šéfa SIS len takého človeka, pri ktorom nie sú pochybnosti o jeho odbornej a morálnej integrite. Prezident Pellegrini vymenovaním Gašpara mladšieho za šéfa SIS zlyhal a potvrdil, že slúži Ficovi a nie všetkým občanom Slovenska,“ uzavrela Mária Kolíková.

Vymenovanie Pavla Gašpara za šéfa SIS podľa Progresívneho Slovenska dokazuje, že Pellegrini je napriek sľubom z kampane lojálnym prezidentom vládnej koalície. U Gašpara sme upozornili na množstvo kontroverzií, ktoré prezident dodnes nereflektoval, pripomenul predseda poslaneckého klubu PS a člen kontrolného výboru SIS Martin Dubéci. “Prezident si dal s vymenovaním pána Gašpara načas, pritom vôbec nie je jasné, prečo mu to tak trvalo, a či preveril výhrady, ktoré sa s ním spájajú. Nedostatok profesionálnych skúseností na tento dôležitý post, nejasnosti ohľadom majetku či pochybný spôsob ustanovenia do funkcie dočasne povereného námestníka SIS vládou,” vymenoval Dubéci s tým, že sa rozhodol tak až teraz, keď sa blíži toľko očakávaná dohoda na obsadení postu predsedu parlamentu.