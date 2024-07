PRIESKUM Tesný súboj medzi Smerom a PS! Hlas-SD výrazne stráca, Matovič úplne mimo parlamentu

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Pixabay)

BRATISLAVA – Karty sa znova zamiešali. Voľby by najbližší víkend vyhrala strana Smer-SSD so ziskom 23,5 % hlasov. Na druhom mieste by skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 21,7 % hlasov. Tretie miesto by s výrazným odstupom obsadil Hlas-SD, ktorý by volilo 15,5 % respondentov.