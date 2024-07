Ako sme na tom? Viac ako tretina Slovákov si šetrí na jednu dovolenku ročne

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Takmer polovica ľudí na Slovensku si dovolenku čerpá postupne, no viac ako tretina ľudí si šetrí na jednu dlhú dovolenku ročne. Oddych výlučne na Slovensku si najčastejšie volia ľudia, ktorí pracujú v elektrotechnike, doprave či v stavebníctve. Najväčší podiel ľudí, ktorí dovolenkujú iba alebo prevažne v zahraničí, pracuje v manažmente, obchode a administratíve. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa realizoval na vzorke 4139 respondentov. Informovala o ňom spoločnosť Alma Career Slovakia.

Z prieskumu vyplynulo, že 39 % ľudí s nízkymi mzdami dovolenkuje v pohodlí domova. Takmer tretina pracovníkov s nízkymi mzdami však okrem výletov na Slovensku zájde aj do zahraničia. Zo zamestnancov s vysokými príjmami dovolenkuje doma aj za hranicami 56 % respondentov a výlučne či prevažne v zahraničí preferuje dovolenku v tejto skupine 17 % respondentov.

Najčastejšie volia oddych výlučne na Slovensku najmä pracovníci v elektrotechnike, doprave či v stavebníctve. Najmenej, iba pätina respondentov, využíva dovolenku na Slovensku z pracovníkov IT sektora. Prieskum ukázal, že počas roka si ľudia predlžujú voľno aj pomocou štátnych sviatkov. Túto možnosť využíva deväť percent respondentov.

Mnohí zamestnanci si však dovolenku čerpajú len minimálne. Najčastejšie sú to pracovníci v manažmente, kde 17 % z nich nedovolenkuje často a vždy si prenáša do nového roka veľa dní. Naopak, celú dovolenku si vyčerpá takmer polovica ľudí z IT oblasti a obchodu.

Rozdiely sú podľa prieskumu viditeľné najmä medzi regiónmi

Až 45 % ľudí z Bratislavského kraja využije celú dovolenku. Menej často je to v Prešovskom kraji, kde si takto dovolenkové dni čerpá len 18 % opýtaných respondentov. Viac oddychu volia ľudia z veľkých firiem, ktoré majú vyše 1000 zamestnancov. V menších spoločnostiach do desať zamestnancov si celú dovolenku vyčerpá len 35 %.

Niektoré firmy ponúkajú aj dovolenku nad rámec zákona. Tento benefit má k dispozícii na Slovensku 17 % zamestnancov. Vlani ho využilo 16 % ľudí, pričom pred piatimi rokmi to bolo 14 %. Extra dovolenku môžu najčastejšie využiť pracujúci v štátnej správe a samospráve či v bankovníctve.