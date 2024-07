Ministerstvo spravodlivosti avizuje odškodnenie nezákonne sterilizovaných žien

Boris Susko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR chce zriadiť pracovnú skupinu, ktorá by pripravila legislatívny návrh pre odškodnenie žien sterilizovaných v rozpore s právom. Rezort o tom informoval v súvislosti so stretnutím jeho štátnej tajomníčky Kataríny Roskoványi s komisárom pre ľudské práva Rady Európy Michaelom O'Flahertym. Predmetom stretnutia boli ľudské práva Rómov.

Komisár zároveň ponúkol rezortu spravodlivosti pomoc a podporu pri adresovaní problematiky odškodňovania. V súvislosti s témou protirómskeho rasizmu poukázal najmä na potrebu prijímania preventívnych opatrení, ako je vzdelávanie, budovanie dôvery v nahlasovaní prípadov rasizmu a zvyšovanie povedomia.

archívne video

Predseda vlády SR R. Fico: Ministerstvo ma informovalo, že pracujú na zákone, ktorý sa týka výkonu trestu odňatia slobody (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Rezort spravodlivosti predložil už v minulom roku do medzirezortného pripomienkového konania legislatívny zámer, na základe ktorého by ženy sterilizované v rozpore s právom mohli mať nárok na jednorazové finančné odškodnenie vo výške 5000 eur. Odškodnené mali byť tie, ktoré boli nezákonne sterilizované v období od roku 1966 do roku 2004.