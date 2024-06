Letná sezóna začala, pozor na kontaminovanú zmrzlinu! Môže vám spôsobiť ťažkosti: Ako ju spoznáte?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Kvalitná nebalená zmrzlina by mala mať vôňu, chuť aj farbu zodpovedajúcu použitým surovinám. Mala by mať hladkú konzistenciu, bez kryštálikov a hrudiek spracovaných surovín a prísad. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR s tým, že zmysly pomôžu rozoznať kvalitu zmrzliny, no na potvrdenie zdravotnej bezpečnosti treba odborníka.