Jeden z najnebezpečnejších komárov ohrozuje Slovensko! FOTO Objavil sa v ďalších lokalitách

BRATISLAVA - Nebezpečný komár tigrovaný je už aj na Slovensku realitou. Druh tohto invázneho komára potvrdilo Biomedicínske centrum (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) ešte vo februári a to v Bratislave na základe zberu dát od verejnosti z minulého roka. Ako ukazujú najnovšie informácie, spozorovali ho už aj v ďalších častiach Slovenska.

Komár tigrovaný už bol pozorovaný v Bratislave, no objavil sa na severe Slovenska v Bytči, v okolí Prievidze, ale aj na východe Slovenska. 11. júla zaznamenali tento druh komára v obci Petrovce nad Laborcom v okrese Michalovce. Informovala o tom na sociálnej sieti samotná obec.

Aj vy ste ho už videli? Aj v našej obci už je - KOMÁR TIGROVANÝ. Na území Slovenska bol jeho výskyt potvrdený už minulý...

Redakcii Topky sa ozval čitateľ, ktorý komára tigrovaného objavil v okolí Prievidze. Podľa jeho slov v priebehu dvoch týždňov "zabil asi 15 komárov a všetky boli tigrované".

"Ide o jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára, ktorý sa v kontinentálnej Európe vyskytuje. Prenáša až 22 rôznych vírusov, ako je západonílsky vírus, ktorý na našom území už cirkuluje, no prenáša aj exotické vírusy ako sú dengue, chikingunya, Zika alebo žltá zimnica," uviedla SAV.

Epidemiológovia upokojujú verejnosť

Je málo pravdepodobné, že by tigrované komáre v súčasnosti medzi populáciou na Slovensku šírili ochorenia, akými sú Zika, dengue či západonílska horúčka. Uviedli to zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Poukázali pritom na to, že nie každý komár musí byť infikovaný a zdraviu nebezpečný.

Letecká aplikácia na elimináciu komárov dronom je efektívna najmä v prípadoch, keď je terén nedostupný

"Komár sa nakazí vtedy, ak sa nacicia krvou infikovaného človeka, prípadne zvieraťa. Až takto infikovaný komár môže ochorenie šíriť aj na svoje ďalšie obete. Platí, že čím viac ľudí je infikovaných, tým je pravdepodobnejšie, že sa choroba bude ďalej šíriť prostredníctvom komárov. Ochorenia ako západonílska horúčka, dengue, chikungunya či Zika sa na Slovensku či v okolitých krajinách zatiaľ bežne nevyskytujú," ozrejmili.

Kedy budú predstavovať vážnejšie riziko?

Tigrovaný komár začne na Slovensku predstavovať vážnejšie riziko pre verejné zdravie vtedy, keď stúpne počet ľudí infikovaných vírusmi, akými sú západonílsky vírus, dengue, chikungunya, Zika alebo pôvodca žltej zimnice. "Komár sa tak stane významným vektorom prenosu a ochorenie bude ďalej prenášať. A práve tu má svoju dôležitú úlohu prevencia," doplnili odborníci.

Základom prevencie je podľa nich nevytvárať vo svojom okolí podmienky pre liahnutie komárov a predchádzať ich poštípaniu. "V čase najvyššej aktivity komárov sa odporúča v exteriéri používať účinné repelenty proti hmyzu, obzvlášť počas pobytu v prírode nosiť vhodný odev," priblížili. Vhodné je podľa nich tiež brániť vniknutiu komárov do miestnosti, a to sieťkami na oknách a dverách. V oblastiach s vysokou aktivitou komárov odporučili tzv. lapače komárov alebo rôzne svetelné zariadenia, ktoré ich odpudzujú.

