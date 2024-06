AKTUÁLNE VIDEO Masívny požiar v Bratislave! Horí nelegálna skládka: Zasahujú desiatky hasičov

(Zdroj: Topky)

Príslušníci hasičského zboru aktuálne zasahujú pri rozsiahlom požiari nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach. Podľa našich informácií plamene zasiahli nelegálnu skládku, ktorá sa nachádza v areáli firmy, ktorá obchodovala s odpadom. Išlo o spoločnosť Vassal EKO.

V Podunajských Biskupiciach horí nelegálna skládka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Informáciu pre topky.sk potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva hasičského zboru Štefan Koči. "Požiar porastu a odpadu bol ohlásený na Lieskovskej ceste v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice krátko po 18.00 hod. Hasiči naďalej vykonávajú hasebné práce, na mieste je aj zisťovateľ príčiny vzniku požiarov. Na mieste zasahuje 28 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru so 7 kusmi hasičskej techniky a 18 členov DHZO Ružinov, Podunajské Biskupice, Most pri Bratislave a Rovinka so 6 kusmi hasičskej techniky," poznamenal.

V okolí Bratislavy je vidno obrovský dym (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)